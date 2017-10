Zi decisivă pentru Guvern. Ce decizii se vor lua în Comitetul Executiv al PSD

Premierul Mihai Tudose a anunţat la începutul săptămânii că sunt cel puţin cinci miniştri care trebuie să părăsească sediul din Piaţa Victoriei. La rândul său, Liviu Dragnea, preşedintele PSD, a anunţat că lista remaniabililor va fi luată în şedinţa CEx de joi după-amiază. La mai bine de 10 de ani de la "noaptea cuţitelor lungi" din PSD când liderul Adrian Năstase a fost mazilit, Liviu Dragnea ar putea avea aceeaşi soartă în cazul în care social-democraţii se aliniază în spatele premierului Tudose. PSD se reunește, joi, de la ora 17.00, la sediul central, într-o ședință urgentă a Comitetului Executiv. Pe ordinea de zi figurează cererea lui Mihai Tudose de remaniere a miniștrilor penali din Guvern: Rovana Plumb, Sevil Shhaideh şi Viorel Ilie, ministrul pentru Relația cu Parlamentul, din partea ALDE. Până la şedinţa CEX, premierul Tudose şi preşedintele Iohannis vor merge împreună la uzina Ford din Craiova, unde cel mai probabil vor mai discuta despre criza politică din interiorul coaliţiei de guvernare.

În cadrul ședinței se vor tranșa și raporturile Guvern — partid, după cum a anunțat marți premierul Mihai Tudose, la finalul unei întâlniri-maraton cu președintele PSD, Liviu Dragnea.

"S-a hotărât și sunt de acord ca decizia finală să fie luată în forul statutar, de exemplu CExN. Joi după-amiază îl facem (...) pe următoarele direcții clare: raporturile dintre Guvern și partid, plecând de la premisa că Guvernul este un Guvern politic, dar, la nivelul de implicare al anumitor structuri din partid în activitatea guvernamentală, lucrurile trebuie clarificate. Am stabilit împreună zona de remanieri-remaniabili", a explicat șeful Executivului. Premierul Tudose a subliniat la începutul săptămânii că în afara celor cu probleme penale mai sunt cel puţin alţi doi miniştri care trebuie să plece de la Palatul Victoria. Liviu Dragnea a calificat discuțiile cu Mihai Tudose de la sediul central al PSD ca fiind unele lămuritoare. "Am avut o discuție destul de lămuritoare cu domnul prim-ministru. Ne-a prezentat câteva măsuri care trebuie luate pentru a nu fi probleme în ceea ce înseamnă programul de guvernare și ceea ce înseamnă aplicarea programului de guvernare. Bineînțeles că asta a fost o discuție nestatutară. Vom discuta aceste lucruri în CExN. (...) De asemenea, am discutat și despre proiectul de buget și despre celelalte măsuri financiare. Punctul meu de vedere este că bugetul pe anul viitor cuprinzând toate măsurile din program este un buget bun, echilibrat și cu prevederi mai mari în zonele unde ne interesează", a anunțat atunci președintele PSD.

Cele mai vehiculate nume pentru remaniere sunt cele ale vicepremierului Sevil Shhaideh, ministrului delegat pentru Fonduri Europene, Rovana Plumb, și Viorel Ilie, ministru din partea ALDE pentru relația cu Parlamentul.

Potrivit unor surse politice citate de Mediafax, Ilan Laufer şi Răzvan Cuc s-ar afla şi ei pe lista remaniabililor premierului Mihai Tudose. Printre miniştrii contestaţi public se află şi Liviu Pop.