Zi decisivă pentru programul de asfaltări din Constanța

13:50:50 / 13 Februarie 2015

"trotuarelor din Constanța"

Dupa "atmosfera de lucru" care se vede in fotografie "alesii" tocami au prizat un nou tip de etnobotanic, cel din primul rind cu mina cazuta deja e terminat, fapt ce ma face sa concluzionez ca in urmatoriul deceniu nu se va demara nici un fel de program de asfaltare in cartierul Primo Compozitorilor, fapt ce va duce in continare la mentinerea antrenamentului tuturor mamelor cu copii mici de dus in carucioare, acestea trebuind sa impinga tot mai abitir prin gropi namoloase... primesc marfa ...