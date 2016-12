Zi fierbinte la FC Farul

Blocate din cauza pretenţiilor actualului patron în privinţa lotului de jucători, negocierile privind preluarea clubului FC Farul de către un grup de persoane din cadrul Adunării Generale a Membrilor Fondatori vor cunoaşte astăzi un punct culminant. Preşedintele Consiliului Director al grupării de pe litoral, Dumitru Manole, i-a cerut lui Gheorghe Bosînceanu să se întîlnească astăzi, la ora 16.00, la sediul clubului, pentru a clarifica problemele legate de drepturile federative ale jucătorilor constănţeni. Cererea a fost trimisă oficial către SC Maritima SA, societate în care acţionar majoritar este actualul patron al constănţenilor şi care este majoritară în cadrul Adunării Generale a Membrilor Fondatori a grupării de pe litoral. În cele ce urmează spicuim cele mai importante pasaje din documentul trimis de Dumitru Manole: “... Avînd în vedere faptul că v-aţi exprimat prin reprezentantul dumneavoastră legal, domnul Gheorghe Bosînceanu, atît în cadrul unor discuţii neoficiale, dar şi în cadrul şedinţei Adunării Generale din data de 12.06.2009, disponibilitatea în sensul retragerii din calitatea de membru fondator persoană juridică, vă notific pe această cale, în vederea stabilirii unei întîlniri la sediul clubului din Str. Primăverii nr. 2, Constanţa, în data de 26.06.2009, orele 16.00, în scopul stabilirii concrete a condiţiilor de retragere din calitatea de membru fondator. Cu această ocazie, avînd în vedere necesitatea stabilirii concrete a condiţiilor de derulare a sezonului competiţional 2009-2010, vă solicităm să aveţi în vedere faptul că, în acest context, clubul are nevoie să clarifice situaţia jucătorilor aflaţi în cadrul Academiei de Fotbal FC Farul Constanţa, a jucătorilor din loturile de juniori născuţi în 1990, 1991, 1992 şi 1996, a jucătorilor din lotul de la echipa a doua, precum şi a lotului de seniori stabilit de comun acord...” Negocierile au continuat şi ieri, în privinţa jucătorilor, dar nu s-a ajuns la un acord final. “Dacă nu vom ajunge la o înţelegere, îmi prezint demisia”, a avertizat Manole.

Alibec, curtat de Inter

Denis Alibec, pare cel mai interesant jucător constănţean pe piaţa transferului, după vînzarea brazilianului Willian Gerlem la FC Vaslui. După ce Steaua a anunţat că va face o ofertă concretă pentru atacantul în vîrstă de 18 ani, cotidianul italian “Il Giornale” a scris, ieri, că Alibec a fost achiziţionat de campioana Italiei, Internazionale Milano, unde este legitimat şi căpitanul naţionalei României, Cristi Chivu. Sursa citată a notat că Internazionale Milano va plăti 800.000 de euro pentru transferul lui Alibec, în vîrstă de 18 ani. Actualul patron a constănţenilor a confirmat discuţiile dintre impresarul jucătorului şi formaţia din Milano, însă italienii au afirmat că atacantul este reprezentat de Victor Becali, în timp ce Alibec a anunţat că este sub contract cu un impresar sloven. În plus, cel comparat de către preşedintele FRF, Mircea Sandu, cu Marco Van Basten, a afirmat că nu este foarte încîntat de un transfer la campioana Italiei. “Momentan, eu sînt în vacanţă şi nu ştiu nimic de vreo negociere. Nu am vorbit nici cu impresarul, nici cu cei de la club de foarte mult timp şi nu pot confirma nimic! Mai multe voi afla în zilele următoare sau poate chiar la reunirea lotului. Ar fi un mare pas înainte pentru mine să mă duc la Inter, de la o echipă care a retrogradat. Spun însă că decît să merg la Inter şi să joc la juniori mai bine rămîn aici şi joc în divizia B, iar pe viitor voi vedea ce voi face. Ştiu că Mutu s-a lansat acolo, dar a jucat direct la prima echipă. Dacă mi se va da şi mie această şansă poate o voi fructifica şi voi ajunge pe urmele lui”, a declarat Alibec.