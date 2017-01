Zidane a jucat un meci într-un sat din Bangladesh

Fostul internaţional francez Zinedine Zidane a participat, marţi, la un meci de fotbal improvizat în satul Kamar Basulia, din Bangladesh. Zidane, invitat în Bangladesh de cîştigătorul Premiului Nobel pentru pace din acest an, Muhammad Yunus, era prezent în sat pentru a-i vizita pe beneficiarii microcreditelor instituite de Yunus. După ce a ascultat povestea celor prezenţi, campionul mondial din 1998 a acceptat să dispute un meci de fotbal cu sătenii, în faţa a 5.000 de spectatori, unii urcaţi în copaci pentru a vedea partida. "Sînt stupefiat. Nu m-aş fi gîndit niciodată că oameni aflaţi la mii de kilometri, care trăiesc în sate mici din Bangladesh, ar putea şti cine sînt eu", a declarat Zidane, pentru postul de televiziune Ntv. Aseară, Zidane a mai jucat un meci demonstrativ cu o echipă de tineri sub 16 ani, la Dacca, partidă transmisă la televizor şi care se estima că va fi urmărită de 25 de milioane de telespectatori. Bangladesh, care are o populaţie de 144 milioane de locuitori, este una dintre cele mai sărace ţări din lume.