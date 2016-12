Zidane nu are încredere în Franţa

Fostul internaţional francez Zinedine Zidane consideră că reprezentativa ţării sale va avea o misiune extrem de dificilă în partida cu Spania din sferturile de finală ale EURO 2012 şi spune că actuala deţinătoare a titlului european porneşte cu prima şansă în această confruntare. „Cred că presa a fost prea dură cu Spania. Din punctul meu de vedere, echipa joacă bine, însă nu este uşor atunci când adversarii se masează în apărare. Franţa, ca şi Spania, are nevoie de un meci bun pentru a atinge semifinalele. Sunt multe întrebări legate de jocul ibericilor, însă Spania ştie perfect unde merge şi este favorită. Îmi amintesc că, în 2006 (n.r. - la CM ), şi Franţa a fost puternic criticată de presă şi am ajuns în finală”, a declarat Zidane pentru postul spaniol de radio Cadena Cope. Francezul consideră că un atu important al Spaniei la acest turneu final este Andres Iniesta, mijlocaşul lui FC Barcelona. „Iniesta m-a impresionat foarte mult. Are o influenţă enormă asupra jocului spaniolilor şi e foarte greu de oprit”, a adăugat Zizou. Partida Spania - Franţa va avea loc sâmbătă seară, la Doneţk, de la ora 21.45.