Zika a fost un alt motiv al sportivilor care nu şi-au dorit să participe la Rio

Prezent vineri seară, la Casa de Cultură din Constanţa, cu ocazia spectacolului dedicat Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, pe care l-a sponsorizat, tenismanul constănţean Horia Tecău a declarat că obiectivul lui imediat este refacerea din punct de vedere fizic pentru a participa la turneele de la Stockholm, Viena şi Paris. Aflat pe locul 9 în clasamentul mondial de dublu, Tecău se află în perioada de refacere după ce a suferit o fractură de stres la metarsian la US Open.

„Am o orteză pe care o port ca să îmi protejez fractura de stres pe care o am la metatarsianul patru de la piciorul drept, fractură suferită în timpul turneului de la New York. Peste două săptămâni o să mai fac o investigaţie să văd exact cum s-a lipit acolo osul şi cât de rezistent este ca să pot juca la capacitate maximă. Mi-ar plăcea foarte mult să pot să joc, chiar peste două săptămâni”, a declarat Horia Tecău în cadrul unei conferinţe de presă.

Tenismanul în vârstă de 31 de ani a vorbit şi despre evenimentul de premiere de la Palatul Cotroceni, în care a primit o medalie din partea preşedintelui României, Klaus Iohannis. „A fost un eveniment emoţionant, a doua oară când sunt prezent la Palatul Cotroceni şi este o distincţie deosebită să primeşti acest premiu din partea domnului preşedinte şi m-a emoţionat acest eveniment. Desigur m-a emoţionat întâlnirea şi cu ceilalţi medaliaţi, cu tot staff-ul de la Rio care a fost prezent în echipele care au câştigat medalii. Prezenţa la Rio a fost şi va rămâne o etapă foarte importantă din viaţa mea, mai ales în acest an, după ce am câştigat medalia de argint şi am avut ocazia să trăiesc această experienţă”, a precizat Horia Tecău.

ŞANSE MICI SĂ MAI JOACE CU HALEP, LA SIMPLU

Horia Tecău a spus că sunt șanse mici să mai joace alături de Simona Halep la dublu mixt: „Nu ştiu cât îşi doreşte ea să mai joace la mixt pentru că se concentrează foarte mult pe simplu şi este greu când ai ca obiectiv câştigarea unui Grand Slam la simplu şi ajungi într-un sfert de finală şi vrei să te odihneşti să te recuperezi pentru următorul meci să intri la mixt. E mai greu să participi în două probe. Dacă îi va face plăcere şi va dori să reintre în proba de mixt putem juca împreună”. Despre Simona Halep, Horia Tecău crede că este doar o chestiune de timp până când aceasta va cuceri primul turneu de Grand Slam şi va ajunge numărul 1 WTA.

Horia Tecău a vorbit cu mândrie despre medalia de argint cucerită la Rio și a fost categoric în privința.. virusului Zika.

„Cât am stat la Rio, zece zile, nu am auzit o dată cuvântul Zika, nu am văzut un ţânţar. Pur şi simplu cred că este un alt motiv al sportivilor care nu şi-au dorit să participe”, a declarat Horia Tecău.

Printre sportivii care nu au participat la Jocurile Olimpice de vară de la Rio de Janeiro din cauza virusului Zika se numără şi Simona Halep, dar şi alţi sportivi din străinătate precum tenismanul canadian Milos Raonic sau jucătorul nord-irlandez de golf Rory McIlroy.