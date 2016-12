Zile cu vreme capricioasă! Când vor fi 30 de grade C!

Vremea capricioasă mai rămâne la noi cel puțin câteva zile, ne avertizează meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie. Astăzi, în Dobrogea sunt posibile ploi, însoțite de descărcări electrice. Maximele nu vor depăși 25 de grade Celsius, iar minimele se vor încadra între 14 și 17 grade C. Mâine, cerul va fi variabil, parțial înnorat, însă vremea se mai încălzește. Astfel, minimele vor fi cuprinse între 14 și 18 grade C, iar maximele între 23 și 27 de grade C. Miercuri, 24 iunie, vremea va fi frumoasă și vom simți din nou arșița verii, însă vor mai fi și câțiva nori. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 30 de grade C, iar cele minime între 16 și 20 de grade C.