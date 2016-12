Zile de suspans la Săgeata

Clasată pe locul secund în clasamentul Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal la finalul turului, Săgeata Năvodari nu şi-a făcut prea multe planuri în privinţa programului de pregătire pentru partea a doua a campionatului. Antrenorul principal Constantin Gache şi-a anunţat elevii că reluarea antrenamentelor a fost fixată pe 16 ianuarie, însă totul depinde de achitarea unei părţi a restanţelor financiare către jucători, conducerea clubului promiţând că va face plăţi la jumătatea lunii decembrie. „Dacă nu ni se vor achita restanţele, vom fi nevoiţi să depunem memorii pentru a deveni liberi de contract”, a explicat golgeterul Sorin Chiţu. „Ni s-a spus că pe 15 decembrie va fi luată o hotărâre atât în privinţa noastră, cât şi a viitorului echipei. Până atunci nu avem ce face. Trebuie să aşteptăm un răspuns clar. Dacă vom fi plătiţi sau dacă ne vom despărţi şi în ce condiţii se va întâmpla acest lucru. Ar fi păcat să se rupă acest lot, mai ales că am reuşit să încheiem pe locul secund, în ciuda problemelor financiare. Totuşi, jucătorii trăiesc din aceşti bani, mulţi au familii şi au acumulat datorii pentru că nu şi-au primit salariul de patru luni. În cazul meu, sunt unele echipe interesate de serviciile mele, dar trebuie să-mi clarific situaţia la Săgeata”, a spus al doilea marcator al grupării de pe litoral, Dorel Zaharia.

“NE-AM FĂCUT DATORIA”. Şi căpitanul năvodărenilor, Gheorghe Goşa aşteaptă o decizie din partea conducerii, pentru a hotărî unde-şi va continua cariera. „Noi suntem supermulţumiţi şi ne putem uita în ochii oricui. Ne-am făcut datoria şi am terminat turul în obiectiv, clasarea pe unul dintre primele două locuri. Acum, nu ne-a rămas decât să aşteptăm. Trebuie să se ia o hotărâre, pentru că nu poţi lăsa 25 de familii în incertitudine. Ar fi păcat să se renunţe atât de uşor, pentru că este un grup unit, o echipă bună şi, dacă am fi avut linişte, sunt convins că am fi fost detaşat pe primul loc. Am jucat fără să primim vreun ban din luna iulie, iar adversarilor nu le venea să creadă când auzeau acest lucru. Am plecat în vacanţă cu buzunarele goale, dar cu speranţa că totul se va rezolva într-un mod favorabil. Dacă nu, fiecare dintre jucători îşi va decide soarta. Mai am contract până în vară cu Săgeata, dar nu mă voi lăsa de fotbal dacă în această iarnă vom fi anunţaţi că nu se va mai continua”, a explicat Goşa.