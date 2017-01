Zile ploioase în Dobrogea

Ultimele zile din februarie se anunță ploioase și mai mult mohorâte, spun meteorologii. Sâmbătă, 27 februarie, vom avea parte de cer înnorat și sunt șanse să plouă în Dobrogea, potrivit celor de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Maximele se vor situa între 8 și 10 grade Celsius, iar minimele între 3 și 6 grade C. Duminică, 28 februarie, cerul va fi variabil. Pe parcursul zilei vom avea parte atât de vreme însorită, cât și cu nori. Vor fi maxime între 8 și 13 grade C, iar minime între 3 și 6 grade C. Luni, 29 februarie, vremea se mai încălzește, însă vor fi condiții de ploaie. Temperaturile maxime se vor situa între 8 și 14 grade C, iar cele minime între 4 și 7 grade C.