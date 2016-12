Zilele capricioasei Babe Dochia

Prima zi a lunii martie este o dată cu multiple semnificaţii, care au migrat din sânul comunităţii tradiţionale în spaţiul urban. 1 Martie marchează atât prima zi de primăvară, dar şi Ziua Mărţişorului, după însăşi denumirea populară a lunii care poartă numele zeului războiului, Marte, dar şi începutul zilelor Babei Dochia, numită şi Baba Marta. Povestea Dochiei, personaj spectaculos din panteonul românesc, reprezintă unul dintre cele mai frumoase mituri ale poporului român, circulând, într-o serie de variante, pe tot arealul românesc.

Conflictul dintre vechi şi nou. „Baba Dochia este o reprezentare mitică, ajunsă la vârsta senectuţii, care a preluat data (1 Martie) şi numele de celebrare de la cuvioasa muceniţă Evdochia Samariteanca, personaj real din hagiografia creştină, care a trăit în cetatea Iliopolei, din Liban, în timpul împăratului Traian”, a precizat conservatorul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Constanţa, prof. Crina Popescu. „Datorită minunilor pe care le săvârşeşte la bătrâneţe (n. r. când trece la creştinism), cuvioasa muceniţă Evdochia a fost sanctifică, suprapunându-se, în cultura noastră tradiţională, cultului zeiţei mamă, cunoscută sub numele de Dochia”, a arătat prof. Crina Popescu modul în care religiosul se îmbină cu miticul. Potrivit specialistului CJCPCT Constanţa, una dintre variantele legendei care circulă pe seama acestui personaj fabulos are la bază conflictul dintre soacră şi noră - o simbolistică complexă care ilustrează, la nivel metoforic, opoziţiile an vechi - an nou, iarnă - vară, frig - cald, sterilitate - fertilitate. Baba Dochia îşi trimite nora, soţia lui Dragobete, să-i aducă fragi, la sfârşitul lui februarie. Cu ajutorul lui Dumnezeu şi al Sfântului Petru, deghizaţi în bătrâni, nora găseşte fragi proaspeţi. Baba Dochia, convinsă că a venit primăvara, îşi pregăteşte turma de oi sau capre pentru a urca la munte, ignorând toate sfaturile ciobanilor şi adresându-se zeului Marte cu replici licenţioase.

Răzbunarea lui Martie. Dochia pleacă în această călătorie iniţiatică punându-şi pe ea nouă sau 12 cojoace, numărul fiind variabil, de la o zonă la alta. În drum se porneşte, însă, o ploaie mocănească (potrivit altor variante, o căldură puternică), cojoacele se îmbibă cu apă, iar Dochia le dă jos treptat, rămânând în cămaşă, moment în care se porneşte un ger amarnic şi Dochia, împreună cu turma sa, se transformă în stane de piatră. „La echinocţiul de primăvară, Baba Dochia trebuia să moară şi să se nască tânăra Dochia, care, peste trei luni, la solstiţiul de vară, la Drăgaică, să devină fecioară”, a precizat prof. Crina Popescu.

Există tradiţia ca în cele nouă zile de la începutul lunii martie, fetele şi femeile să îşi aleagă câte „o babă”, pentru a se stabili cum le va fi caracterul pe parcursul anului. Intervalul de timp 1-9 martie este deosebit de capricios şi vijelios, în tradiţia populară românească spunându-se că Martie, pentru a se răzbuna pe Baba Dochia, a împrumutat câteva zile de la fratele lui mai mic, Februarie. După zilele Babei urmează „Moşii”, care sunt extrem de blânzi.

Mitul etnogenezei. Una dintre multiplele variante ale legendei Dochiei explică mitul genezei poporului român. Acesta o prezintă pe Dochia ca fiind o fată frumoasă, fiica regelui geto-dac Decebal, de care se îndrăgosteşte însuşi cuceritorul Daciei, împăratul Traian. Acesta o urmăreşte pe frumoasa trufaşă care-i respinge avansurile. Urmărită de Traian şi trupele acestuia, Dochia se ascunde printre stâncile sacre ale Ceahlăului. În pericol de a fi prinsă, frumoasa cere ajutorul Zeului Zamolxis (Maicii Domnului, în alte variante) care o transformă în stană de piatră, împreună cu turma sa de oi.