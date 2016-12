Zilele Culturii Aromâne, sărbătorite la Constanţa

Fundaţia Cultural Ştiinţifică Aromână „Andrei Şaguna” (FCSAAS - din care face parte Universitatea constănţeană „Andrei Şaguna”), împreună cu Societatea de Cultură Macedo-Română, cu sprijinul „CELCO”, sub înaltul patronaj al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, organizează, în perioada 28-30 august, manifestarea „Zilele Culturii Aromâne”. „Această manifestare vine în sprijinul conservării şi dezvoltării patrimoniului cultural aromân ca parte a patrimoniului cultural românesc, aflat în pericol de a se pierde. Aceasta este a 16-a ediţie a „Zilelor Culturii Aromâne” şi în acest an vom comemora, trei mari oameni de ştiinţă care au plecat dintre noi. Este vorba despre acad. Matilda Caragiu-Marioţeanu, prof. univ. dr. Gheorghe Zbuchea şi prof. univ. dr. Mihai Ungureanu”, a declarat rectorul Universităţii „Andrei Şaguna” şi totodată preşedintele FCSAAS, prof. univ. dr. Aurel Papari. În cadrul manifestării dedicate culturii aromâne, a avut loc şi simpozionul cu tema „Perenitatea vlahilor în Balcani - Istorie şi civilizaţie aromânească”, la care au participat numeroşi oameni de ştiinţă. Printre invitaţi, s-a numărat şi Excelenţa Sa, Ambasadorul României în Albania, Viorel Stănilă. El a prezentat lucrarea intitulată „Şapte mituri despre relaţiile aromânilor cu România. „E un eveniment de tradiţie care a reuşit, în fiecare an, să-i reunească aici, în Constanţa, pe aromânii din Balcani. Din acest motiv, e cu atît mai meritoriu efortul rectorului Aurel Papari care a reuşit să organizeze acest eveniment şi în condiţiile actualei crize financiar-economice”, a declarat Excelenţa Sa Viorel Stănilă. În cadrul „Zilelor Culturii Aromâne” va avea loc şi Festivalul Internaţional de Folclor Aromânesc „Părinteasca Dimândare”, destinat ansamblurilor folclorice aromâne din Balcani.