Zilele libere ale românilor = jumătate de an de muncă

Şi pentru că, de obicei, chelului nu-i lipseşte decât tichia de mărgăritar, aşa şi românii… mai precis aleşii acestora, care votează pentru zile libere în contextul grotesc al insurmontabilelor probleme economice naţionale (FMI a „călcat” ieri în România, iar rezultatele vizitei au fost dezastruoase). Astfel, Comisia pentru Muncă a Senatului a dat, ieri, raport favorabil pentru propunerea legislativă a deputatului PNL Diana Tuşa privind declararea zilei de 24 ianuarie ca zi liberă, nelucrătoare. Pe lângă măreaţa propunere legislativă a Dianei, şi deputatul PDL Dan Zătreanu a muncit de zor la un proiect de lege pentru ziua nelucrătoare (membrii Comisiei de Muncă l-au respins pe Zătreanu din motive \"de tehnică legislativă\" – n.r.). Cât despre necesitatea, extrem de vitală, a încă unei zile libere… în prezent, România are 11 zile libere oficiale, 12 cu 24 ianuarie. Mai mult, weekendurile ocupă românului lucrător 96 de zile pe an care, adunate cu cele 12, fac 108 zile libere. Dacă adăugăm şi cele sărbători religioase mai puţin legale, dar la fel de riguros respectate, laolaltă cu mai noile Zile ale mamei, tatălui, pisicii, firului de iarbă, diverselor boli, diverselor libertăţi sau hobby-uri, ajungem să realizăm faptul că, jumătate de an, românul o duce tot într-o sărbătoare. Şi cum să nu vină FMI-ul să dea cu tesla-n… buzunarul unei naţii aşa de vesele?