Zilele libere din minivacanţa de Paşte, recuperate în aprilie

În condiţiile în care, anul acesta, Paştele este sărbătorit la doar câteva zile după 1 Mai, reprezentanţii agenţiilor turistice, ai hotelierilor şi ai agenţilor economici din industria turistică au cerut guvernanţilor acordarea a două libere în plus angajaţilor români. Mai exact, în 2013, ziua de 1 Mai este într-o miercuri, iar Paştele este prăznuit pe 5 mai, adică duminică. Prin urmare, agenţii din Turism au cerut ca şi zilele de 2 şi 3 mai (joi şi vineri) să fie libere, pentru ca salariaţii români să se poată bucura de o minivacanţă în care să uite de stresul cotidian. Guvernanţii au acceptat cererea şi au oferit salariaţilor români un răgaz de relaxare de şase zile (potrivit legii, prima şi a doua zi de Paşte sunt libere, deci munca va reîncepe pe 7 mai). Există, însă, o condiţie: zilele de 2 şi 3 mai să fie recuperate fie prin prelungirea programului cu câteva ore (în sectorul public, în primul rând, pentru că patronii vor decide singuri cum se va lucra în aceste zile - cu respectarea normelor legale privind plata orelor suplimentare în cazul sărbătorilor legale muncite), fie prin venirea la muncă în două zile de sâmbătă. „Prin decizia Ministerului Educaţiei, s-a convenit ca cele două zile libere să fie recuperate pe 13 şi 20 aprilie. Pentru că, acum, elevii sunt în vacanţă, nu putem să-i chemăm la şcoală pe 13 aprilie şi nici nu-i putem ţine câteva ore în plus după programul şcolar, pentru că în multe unităţi de învăţământ se învaţă în ture şi am decala toată activitatea”, a declarat inspectorul şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, prof. dr. Răducu Popescu. Prin urmare, la nivelul ISJ s-a decis ca inspectorii şcolari să recupereze zilele libere suplimentare pe 13 şi 20 aprilie, iar elevii să vină la şcoală pe 20 şi 27 aprilie.