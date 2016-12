Zilele Liceului de Informatică

A doua ediţie a „Zilelor Liceului Internaţional de Informatică” se desfăşoară în acest an în perioada 6-9 mai. Activităţile organizate cu acest prilej cuprind simpozioane dedicate „Zilei Europei” şi lui Mustafa Kemal Ataturk, părintele Turciei moderne, lecţii interactive de română-turcă-spaniolă, un concurs de creaţie desfăţurat sub genericul „Ipostaze feminine în anotimpul florilor”, un cocurs de cultură generală, o sesiune de formare cu titlul „Conectează-te la societate!”, întreceri sportive, excursii la Istambul – capitală europeană în 2010 – şi în Delta Dunării, competiţii culinare şi o Kebap Party în curtea liceului. Serbările dedicate liceului constituie, de asemenea, un prilej de a-i cinsti pe elevii care s-au distins la concursurile şcolare. În acest an liceul nostru a avut reprezentanţi la olimpiadele naţionale de limba turcă, limba spaniolă, matematică şi chimie, precum şi la concursurile internaţionale de proiecte: Dreamline (Ankara, Turcia), InfoMATRIX (Bucureşti, România), International Environmental Project Olympiad (Baku, Azerbaidjan).