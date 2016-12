Zilele lui Boc sunt numărate

Va fi schimbat premierul sau nu? Asta este probabil întrebarea de pe buzele puţinilor români care mai sunt interesaţi de politica dusă de portocalii, de când Traian Băsescu ocupă cea mai înaltă funcţie în stat. O sursă credibilă în partidul de guvernământ şi despre care nu s-au zis prea multe în ultima vreme este liderul democrat liberal Theodor Stolojan, care consideră, contrar tuturor speculaţiilor, că nu ar fi utilă înlocuirea lui Emil Boc din funcţia de prim-ministru, el apreciind, însă, că „în România lui merge şi-aşa\", din păcate, orice soluţie poate fi adoptată. Mai mult, el nu crede că PDL şi-ar reveni ca imagine dacă ar fi desemnat un premier tehnocrat. \"România are deja angajamente internaţionale, pe care trebuie să le respecte, pentru că le are inclusiv faţă de UE, nu le are numai faţă de FMI. Deci, atunci când vorbim despre schimbarea lui Emil Boc, trebuie să ne punem foarte clar întrebarea cui foloseşte această schimbare?\", a declarat Stolojan. Surse parlamentare au declarat pentru Mediafax că Boc nu ar mai dori să renunţe nici la funcţia de prim ministru şi nici la cea de preşedinte al PDL şi intenţionează să-şi ducă cele două mandate până la capăt. Însă, întrebat public, premierul portocaliu a evitat să declare dacă ar fi dispus să demisioneze din funcţie, în condiţiile în care PDL ar dori un premier tehnocrat, apreciind că \"demisiile sau remanierile nu se discută şi nu se fac prin presă”. „Un guvern există atâta vreme cât are susţinere politică (...). În privinţa demisiilor, am spus acelaşi lucru ca şi la remaniere. Aceste lucruri nu se discută, ci pur şi simplu se fac sau nu se fac”, a declarat Boc. La rândul său, preşedintele PSD, Victor Ponta, crede că, totuşi, premierul va fi schimbat. El crede declaraţiile ministrului Dezvoltării, Elena Udrea, considerând-o \"cea mai credibilă sursă\" în ceea ce priveşte schimbarea guvernelor. \"Nu există o sursă mai credibilă decât aceasta, dacă Udrea a grăit, sigur se va întâmpla\", a crede liderul PSD.