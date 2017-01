“Zilele Porţilor Deschise CIEL“, la Constanţa

CIEL România, liderul pieţei aplicaţiilor financiare-contabile şi de salarii din ţara noastră, a lasat aplicaţia CIEL Contabilitate v.6.0., care vine în completarea actualelor versiuni existente pe piaţă. Aceasta se bazează pe tehnologia SQL, include registrul de casă în lei şi valută şi conţine un generator de rapoarte performant. Noutatea absolută este faptul că baza de date este comună cu cea a aplicaţiei CIEL Gestiune Comercială, noua versiune fiind, însă, mai flexibilă în utilizare. “Lansarea aplicaţiei CIEL Contabilitate v.6.0 este aşteptată cu interes de către clienţii noştri. < > este sloganul nostru, pentru că sîntem întotdeauna la curent cu schimbările legislative pe care le implementăm în aplicaţiile noastre şi pentru că ne dorim să avem aplicaţii performante. De exemplu, de la începutul anului, la aplicaţia de salarii am lansat peste şase versiuni din cauza frecventelor schimbări din legislaţie. În plus, firma noastră este singura care oferă, pe bază de abonament, asistenţă tehnică clienţilor, ceea ce înseamnă că aceştia pot suna oricînd la departamentul de Suport Clienţi pentru a cere informaţii. < > se referă şi la reţeaua noastră de distribuţie, noi avem peste 100 de distribuitori în întreaga ţară, dar ne dorim să ajungem şi în oraşele mai mici. Vrem să avem distribuitori care să ofere şi consultanţă nu doar să ne vîndă produsele“, a declarat directorul general al CIEL România, Dan Damian. Clienţii CIEL pot vedea la lucru noua aplicaţie în cadrul “Zilelor Porţilor Deschise CIEL“, care se desfăşoară pe întreg parcursul lunii mai, în mai multe oraşe din ţară, printre care şi Constanţa. “În cadrul acestui eveniment, doi distribuitori de-ai noştri le vor prezenta clienţilor aplicaţiile, iar cei care vor decide să le cumpre vor beneficia de o reducere de 35%. În plus, clienţii noştri vor primi, pe tot parcursul lunii mai, o reducere de 25% din preţul de achiziţie al aplicaţiilor“, a declarat Dan Damian.