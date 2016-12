„Zilele Prieteniei“ - la mare, în august

Seria de evenimente „Zilele Prieteniei”, sub „umbrela” cărora vor fi invitate să concerteze formaţii autohtone cunoscute, ia startul la Bucureşti, pe 29 iunie şi va ajunge, în luna august, şi la Constanţa. Cargo, Paraziţii, Viţa de Vie, Alternosfera, Şuie Paparude, E.M.I.L., Robin and the Backstabbers, CTC, Mărgineanu & Band, Partizan, Nightlosers, Nişte Băieţi şi The Mono Jacks vor cânta „cot la cot” cu prietenii şi fanii lor, astfel încât vocea lor să se facă auzită în toată România. Mai mult, fanii vor fi surprinşi să vadă pe scenă şi două trupe noi, formate din prieteni ai trupelor consacrate, care vor concerta în faţa a zeci de mii de oameni, în cadrul „Zilelor Prieteniei”.

Seria de evenimente „Zilele Prieteniei” va avea loc în cinci oraşe: Bucureşti (29-30 iunie), Ploieşti (6-7 iulie), Iaşi (20-21 iulie), Craiova (3-4 august) şi Constanţa (16-17 august). Locaţiile concertelor vor fi anunţate de organizatori în perioada următoare.

Muzica bună şi prietenia, aduse la un loc într-un cadru spectaculos, plin de indicii din lumea contemporană a berii, sunt „ingredientele” care vor face din „Zilele Prieteniei” cea mai bună destinaţie de weekend pentru români. „Ne-am hotărât că cea mai frumoasă modalitate de a aduce spiritul prieteniei este printr-o serie de evenimente care a luat forma caravanei „Zilele Prieteniei”. Vrem să stabilim o legătură mai „personală” cu oamenii, să îi mobilizăm să răspândească, în locurile pe unde trec, acest spirit al prieteniei trăite şi împărtăşite”, a declarat Mihai Bonca, director marketing al producătorului de bere.