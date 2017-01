Zilnic sute de oameni riscă să fie îngropaţi sub zidurile Cazinoului din Eforie Sud

Inspectoratul Teritorial în Construcţii (ITC) Constanţa a efectuat, în urmă cu două săptămîni, un control la Cazinoul din Eforie Sud, al cărui proprietar este SC THR Marea Neagră SA şi a dispus sistarea activităţii clubului. În prezent, clădirea este închiriată firmei „Univers Marin” SRL, deţinută de pedelistul Gigi Chiru, unul dintre consilierii local „agitatori” din Consiliu Local Eforie, cel care, în urmă cu cîteva săptămîni, se dorea viceprimarul oraşului. Sesizarea căreia i-au răspuns inspectorii ITC a venit ca urmare a faptului că discoteca din incinta Cazinoului, care adună zilnic zeci de persoane, prezintă un înalt risc de prăbuşire din cauza faptului că imobilul nu a fost consolidat. În ciuda faptului că atunci cînd a fost preluată de chiriaş, în iunie 2007, clădirea trebuia să fie reabilitată şi consolidată pentru a putea funcţiona ca unitate de divertisment pentru tineri, directorul THR Marea Neagră, Linica Stan, susţine că nu s-au făcut lucrările de consolidare de care era nevoie, fapt pentru care, la controlul inspectorilor ITC, s-a decis suspendarea activităţii discotecii. „În contractul pe care l-am încheiat cu SC „Univers Marin” SRL era prevăzut ce fel de lucrări trebuia efectuate pentru ca societatea să-şi poată desfăşura legal activitatea, însă prevederile nu au fost respectate, drept pentru care lucrările la Cazino nu au primit autorizaţie de construcţie şi nu se află în legalitate. Deşi i s-a cerut să intre în legalitate, Gigi Chiru nu a luat niciun fel de măsuri”, a declarat directorul THR Marea Neagră. La rîndul său, purtătorul de cuvînt al ITC, Radu Damian, a declarat: „Controlul a evidenţiat că nu sînt îndeplinite măsurile de siguranţă pentru persoanele care fecventează clubul din incinta Cazinoului şi de aceea s-a dispus restricţionarea accesului în clădire. Neîndeplinirea măsurilor legale corespunzătoare intră sub incidenţa Legii 10/1995 şi constituie infracţiune. În cazul în care se întîmplă un accident, devine infracţiune dovedită şi se pedepseşte şi cu închisoarea”, a mai spus purtătorul de cuvînt al ITC. Linica Stan a adăugat că în urma constatărilor Inspectoratului în Construcţii, THR Marea Neagră a solicitat Enel şi RAJA să oprească furnizarea utilităţilor către „Univers Marin” şi i-a solicitat lui Gigi Chiru să predea activul, însă el nu s-a conformat solicitării, iar clubul încă îşi desfăşoară activitatea, expunîndu-i pe tinerii care intră în clădire unui risc enorm, neconştientizat de pedelist. Chiru povesteşte şi el despre un control efectuat la societatea sa, dar... în urmă cu un an şi recunoaşte că a primit şi amenzi pentru construcţii efectuate ilegal, dar de care s-a achitat. Însă, nici în ruptul capului nu şi-a adus aminte de vreun control recent efectuat de inspectorii ITC?! „Noi am făcut lucrări la Cazino după ce am luat cu chirie clădirea, pentru că nu ne puteam desfăşura activitatea în acele condiţii. Apoi am chemat şi un expert pentru a constata lucrările iar el şi-a dat avizul. Clădirea este un spaţiu bun din toate punctele de vedere şi nu există riscuri”, a spus pedelistul, fără niciun fel de ezitare, contrar afirmaţiilor purtătorului de cuvînt al ITC Constanţa şi directorului THR Marea Neagră. De aceeaşi părere cu Linica Stan şi Radu Damian, primarul din Eforie, Ovidiu Brăiloiu, îl acuză pe Gigi Chiru că societatea sa îşi continuă activitatea nestigherită, deşi clădirea nu este suficient consolidată. „PD-L-istul îşi continuă activitatea în Cazino fără nicio reţinere. De un an i s-a spus să intre în legalitate, însă pînă acum nu a luat nicio măsură. În fiecare seară, în jur de 100-200 de oameni care frecventează clubul sînt expuşi riscurilor”, a declarat Brăiloiu, adăugînd că nu ar dori să-şi imagineze ce s-ar întîmpla dacă zidurile clădirii ar ceda.