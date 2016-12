Zincul poate trata eficient răcelile şi gripa sezonieră

Un aport sporit de zinc în organism, sub forma unor suplimente medicale, poate scurta durata şi poate uşura severitatea răcelilor comune, conform experţilor. Cantitatea totală de zinc aflată în organism este de aproximativ 1,8 grame. Necesarul zilnic de zinc ar fi plasat undeva între 15-25 mg/zi şi poate fi uşor preluat din alimentaţie. În cazul răcelilor şi gripei de sezon, medicii susţin că suplimentele de zinc pot uşura simptomele şi pot grăbi vindecarea, în urma a 15 teste realizate pe un grup de 1.360 de voluntari. Deocamdată, este nevoie de mai multe studii pentru a identifica cantitatea optimă de zinc recomandată în cazul răcelilor şi a gripei. Adulţii răcesc în medie de două ori pe an, în timp ce copiii pot ajunge şi până la zece răceli pe an.

Conform testelor de laborator zincul poate acţiona preventiv împotriva răcelilor, scade severitatea infecţiilor virale şi incapacitează mecanismele virale de reproducere. „Aceste teste oferă noi dovezi în sprijinul ideii de a folosi zincul ca tratament împotriva răcelii”, susţine coordonatorul acestor teste, profesorul Meenu Singh de la Institutul de Educaţie Medicală şi Cercetare din Chandigarh, India. Conform rezultatelor testelor, suplimentul de zinc administrat sub formă de sirop sau de tablete a avut efectul reducerii severităţii simptomelor de răceală. După şapte zile, un număr mai mare dintre pacienţii care au primit suplimente pe bază de zinc au scăpat complet de simptomele răcelii, comparativ cu cei care au primi un placebo. În cazul copiilor, cei care au primit 15 miligrame de sirop bogat în zinc în fiecare zi, timp de cinci luni, au fost mai puţin expuşi la răceli şi gripă.

Persoanele care au primit suplimente pe bază de zinc au raportat însă şi o serie de efecte secundare, cum ar fi persistenţa unui gust neplăcut în gură sau chiar ameţeli. Totodată, medicii avertizează că tratamentul cu suplimente de zinc pe perioade îndelungate de timp poate duce la intoxicări, motiv pentru care nu recomandă acest tratament deocamdată, până vor fi obţinute rezultate concludente cu privire la dozajul optim şi durata de tratament.