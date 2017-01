SNOPIT ÎN BĂTAIE. Caz cutremurător în localitatea constănţeană Urluia! Un bătrân nevăzător, în vârstă de 88 de ani, a fost snopit în bătaie de doi indivizi, care i-au furat din locuinţă suma de 7.800 de lei, toţi banii pe care octogenarul reuşise să-i agonisească după o viaţă de muncă. Coşmarul pensionarului a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orelor 04.00. Oamenii legii spun că unul dintre tâlhari a reuşit să forţeze o fereastră şi să se strecoare în locuinţa lui Constantin Ştefan, după care a descuiat uşa pentru a-i permite complicelui său să intre în casă. „Am auzit un zgomot şi m-am trezit. Eu am crezut mai întâi că e o pisică sau ceva de genul asta. M-am ridicat din pat, dar nu am avut timp să fac nimic, pentru că mi-au sărit dintr-o dată în spate. M-au lovit de mai multe ori cu picioarele şi mi-au dat mai mulţi pumni în cap, până m-au ameţit. M-au trântit la podea şi apoi m-au târât într-o altă încăpere. Au găsit un cuţit pe masă şi mi l-au pus la gât spunându-mi că, dacă nu le arăt unde ţin banii, mă omoară. Doar atât îmi ziceau: “Zi-ne unde ai ascuns banii, că, dacă nu, îţi luăm gâtul!” Mi-a fost foarte frică! Le-am spus unde să caute banii. Îi păstram în două portofele, într-un dulap. Ăştia erau toţi banii mei. Am vândut calul, tăuraşii, o vacă... Atât reuşisem şi eu să adun...”, povesteşte, încă în stare de şoc, bătrânul. După ce au pus mâna pe banii acestuia, cei doi bătăuşi au fugit. „Înainte de a pleca, unul dintre ei mi-a dat cu spray lacrimogen în ochi”, îşi aminteşte, plângând, pensionarul.

ANCHETĂ. Cu ultimele puteri, Constantin Ştefan a reuşit să iasă în curte şi a început să strige după ajutor. „L-am auzit ţipând şi am venit într-un suflet ca să văd ce s-a întâmplat. Indivizii care l-au atacat fugiseră. Am sunat imediat la 112 şi am chemat Poliţia”, a declarat Ion Radu, unul dintre vecinii bătrânului. La domiciliul lui Constantin Ştefan a sosit şi o ambulanţă, medicii acordându-i octogenarului îngrijiri medicale. Pensionarul a refuzat să fie transportat la spital. Constantin Ştefan trăieşte singur de aproape şase ani. Soţia i s-a prăpădit de cancer în urmă cu şase ani. A avut două fete, dar şi ele au murit. Localnicii sunt încă în stare de şoc. „Nu îmi vine să cred ce i s-a întâmplat. Să loveşti aşa un om de aproape 90 de ani, orb. Păi bătrânul ăsta, aşa cum îl vedeţi, este veteran de război. A luptat în cel de-al doilea război mondial, pentru ţara lui. Şi tocmai lui să i se întâmple acum aşa ceva!”, a declarat un localnic. Poliţiştii din comuna Adamclisi au deschis o anchetă pentru a da de urma autorilor. Oamenii legii au deja un cerc de suspecţi şi continuă cercetările pentru identificarea şi prinderea autorilor. Aceştia se vor alege cu dosare penale pentru comiterea infracţiunilor de loviri sau alte violenţe, violare de domiciliu şi tâlhărie.