Ziua Autismului: Mitinguri şi iluminarea în albastru a unor clădiri din toată ţara

Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului va fi marcată, mâine, prin mitinguri dar şi prin iluminarea în albastru a mai multor clădiri instituţionale importante din Bucureşti şi din ţară. Federaţia pentru Drepturi şi Resurse pentru Persoanele cu Tulburări în Spectrul Autist (FEDRA) va organiza, mâine, prin intermediul fundaţiilor şi asociaţiilor membre, o serie de evenimente, atât în Bucureşti, cât şi în ţară, cu scopul de a creşte gradul de conştientizare a publicului asupra autismului, dar şi de a atrage atenţia autorităţilor asupra nevoilor comunităţii persoanelor cu autism din România. Ca în fiecare an, pe 2 aprilie, organizaţiile din România se alătură campaniei internaţionale "Light It Up Blue", prin iluminarea în albastru, între orele 21.00 - 00.00, a Parlamentului şi a Ateneului Român. În toată lumea, organizaţiile care promovează cauza persoanelor cu autism desfăşoară acţiuni pentru a atrage atenţia asupra acestei tulburări care atinge 1 din 68 de persoane (conform celor mai recente studii ale Centrului pentru Prevenirea şi Controlul Maladiilor - Atlanta, SUA, publicate în martie 2014), ajungând să reprezinte o prioritate în politicile de sănătate ale statelor.