Ziua Biodiversităţii, marcată de „Enel” la Delfinariu

Postul de transformare „Enel” din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa va fi pictat cu imaginile a şase specii de plante, păsări şi mamifere pe cale de dispariţie din zona Dobrogei şi a Mării Negre, urmând să ofere informaţii inclusiv despre o subspecie de delfin întâlnită cu precădere pe coasta românească a Mării Negre. Prin intermediul acestei iniţiative, „Enel” marchează „Ziua Internaţională a Biodiversităţii”, celebrată anual pe data de 22 mai. Evenimentul face parte din proiectul „City of Energy” şi pune la dispoziţia vizitatorilor Complexului Muzeal informaţii despre cele şase specii prezentate, cu ajutorul unui panou explicativ. „Acest eveniment reprezintă o ocazie de a le reaminti atât adulţilor, cât şi tinerelor generaţii de fragilitatea plantelor, păsărilor şi mamiferelor, de rolul acestora în ecosistem şi de nevoia de a le proteja în contextul industrializării constante. Mihai Comănescu (cunoscut sub pseudonimul Boeme) este artistul local care va picta transformatorul Enel”, se arată într-un comunicat de presă remis de companie. În acest context, directorul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii (CMSN), Adrian Bîlbă, a declarat: „Am fost plăcut surprinşi să vedem că reabilitarea punctului de trasformare al ENEL din curtea CMSN nu a constat într-o lucrare simplă şi banală. Am găsit o pictură grafică modernă ce simbolizează animalele pe cale de dispariţie: delfinul şi gâsca cu gâtul roşu. Este foarte interesant şi binevenit”. Anual, la nivel internaţional, diversitatea biologică este sărbătorită în data de 22 mai. Naţiunile Unite au proclamat, în anul 2000, data de 22 mai drept Ziua Internaţională a Biodiversităţii, deşi, iniţial, evenimentul s-a celebrat pe 29 decembrie. Tema aleasă pentru 2013 este “Apa şi Biodiversitatea” şi oferă Părţilor la Convenţia pentru Diversitate Biologică (CBD), dar şi tuturor celor interesaţi de ecosistemele marine, posibilitatea de a creşte gradul de conştientizare a problemei şi implicare în acţiuni concrete. Semnată de 150 de şefi de Guvern la Summitul de la Rio asupra Pământului din 1992, Convenţia Asupra Diversităţii Biologice este dedicată promovării dezvoltării durabile.