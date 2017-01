Ziua Cărţii şi a Bibliotecarului

Ziua de 23 aprilie este o zi cu semnificaţii multiple, nu doar în calendarul creştin ortodox - astăzi îl prăznuim pe Sfântul Mucenic Gheorghe -, ci şi în calendarul UNESCO. Iubitorii cărţilor şi implicit, ai lecturii, dar şi autorii de volume - şi nu numai - din întreaga lume, marchează, astăzi, Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de Autor.

Data aleasă spre celebrarea cărţii nu este câtuşi de puţin întâmplătoare. Trei mari scriitori ai lumii, William Shakespeare, Miguel de Cervantes Saavedra şi Inca Garcilaso de la Vega au trecut în eternitate, pe 23 aprilie 1616, iar alţi „grei” ai literaturii universale, precum Vladimir Nabokov sau Maurice Druon s-au născut într-o zi de 23 aprilie.

La Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman” Constanţa, ziua cărţii şi implicit, a bibliotecarului, este celebrată prin deschiderea unei expoziţii de fotografie. „Lumea văzută prin lentila bibliotecarilor”, un omagiu adus slujitorilor cărţii, va fi vernisată, astăzi, de la ora 13.00, la parterul bibliotecii. „Mic omagiu adus bibliotecarilor, de ziua lor, expoziţia noastră de fotografii arată spre zâmbetele îngerilor ascunşi după ‚aranjamentele’ frânturilor de lume pe care bibliotecarii din Biblioteca Judeţeană Constanţa le-au străbătut. Nu are o temă anume, nu are principii strict estetice de selecţie, nu are pretenţii. Expoziţia are, însă, însufleţirea oamenilor care rostuiesc memoria spirituală şi plăcerile superioare ale comunităţii constănţene: bibliotecarii din cadrul Bibliotecii Judeţene „Ioan N. Roman” Constanţa”, precizează bibliograful Ionel Alexe. Responsabili cu realizarea manifestării sunt: Liliana Stamate, Manuela Dinică şi Ionel Alexe.

La iniţiativa UNESCO, în fiecare an, începând din 1996, la data de 23 aprilie se celebrează Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de Autor. Ideea celebrării acestei date a fost oferită de Spania, unde are loc, anual, pe 23 aprilie, Festivalul Trandafirilor, o manifestare în care este sărbătorit Sfântul Gheorghe (Sfântul Jordi). „Ziua Bibliotecarului român” este celebrată în această zi începând cu anul 1999.

Ziua Mondială a Cărţii este celebrată, astăzi, şi la Cercul Militar, de la ora 14.00, sub titulatura „Poeţii sunt nişte îngeri fără scară”. Invitatul special al manifestării este poetul Petru Solonaru din Bucureşti. Evenimentul este organizat de Cercul Militar, Asociaţia „Nelinişti metafizice” şi cenaclul „Mihail Sadoveanu”.