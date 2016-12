Ziua cea mare pentru Simona Halep

Întreaga Românie vibrează sâmbătă cu gândul la Simona Halep, prima reprezentantă a ţării noastre ajunsă într-o finală de Grand Slam după o pauză de 34 de ani. Toate inimile tricolore vor bate pentru constănţeanca în vârstă de 22 de ani, care va încerca să câştige trofeul la Roland Garros. Marea finală este programată de la ora 16.00 (în direct la Eurosport şi Antena 3), iar adversara Simonei este una pe măsură, rusoaica Maria Şarapova, fost lider mondial. Încurajată de toţi compatrioţii, dar şi de majoritatea spectatorilor francezi prezenţi la meciurile disputate în acest sezon la turneul de la Paris, constănţeanca îşi permite să viseze la trofeu. Un succes ar reprezenta o performanţă uriaşă, atinsă în istorie de o singură româncă, în urmă cu 36 de ani - Virginia Ruzici, actualul manager al sportivei crescute în oraşul de la malul mării. “Au trebuit mulţi ani, dar ştiam că într-o zi se va întâmpla. Pentru mine a fost ceva deosebit, un moment extraordinar. Câştigarea Roland Garros-ului pentru noi, românii, este lucrul cel mai important în carieră, pentru că am crescut pe zgură”, a spus Ruzici. Cap de serie nr. 4, Halep are prima şansă din punct de vedere al ierarhiei mondiale, dar Şarapova, cap de serie nr. 7, are de partea ei experienţa. Rusoaica a câştigat în carieră toate cele patru turnee de Grand Slam, ultimul chiar la Roland Garros, în 2012, şi mai are în palmares alte patru finale la acest nivel. Mai mult, s-a impus de fiecare dată în cele trei întâlniri directe cu Halep, ultima oară în finala turneului de la Madrid, în urmă cu o lună. Performanţele adversarei nu o sperie însă pe constănţeancă. “Sunt foarte emoţionată şi încântată că voi juca pentru trofeu la Paris. Am multă încredere în mine şi abia aştept finala. Sper să joc un alt meci bun. La Madrid am jucat foarte bine, dar în setul al doilea mi-am schimbat abordarea, am stat mai mult în spatele liniei de fund şi asta m-a costat. Împotriva Mariei trebuie să fii foarte agresivă. Este o jucătoare extraordinară, voi da tot ce pot şi sper să fie suficient pentru a câştiga”, a mărturisit noua stea a tenisului mondial.

SFATURILE LUI FISSETTE La începutul acestui an, Halep a început colaborarea cu tehnicianul belgian Wim Fissette, care le-a antrenat anterior pe Kim Clijsters şi Sabine Lisicki, iar sfaturile sale au schimbat în bine jocul constănţencei. Cei doi nu vorbesc însă în timpul meciurilor, Fissette urmărind evoluţia elevei sale din lojă. “Pentru Simona, este un vis să joace finala. A devenit mult mai încrezătoare şi a câştigat multă experienţă la marile turnee la care a participat. Acum se simte foarte bine”, a spus belgianul, care a făcut o scurtă analiză înaintea finalei de sâmbătă: “Finala va fi foarte dificilă, pentru că Şarapova este o jucătoare foarte bună. Este foarte puternică psihic şi are experienţa finalelor de Grand Slam, dar Simona are avantajul de a fi petrecut puţin timp pe terenuri. Este proaspătă fizic şi este pregătită psihic. Nu are nimic de pierdut. Va fi un meci de nivel foarte înalt şi cred că sunt posibilităţi pentru ca ea să se impună. Trebuie să fie calmă. Este înconjurată aici de familie şi prieteni şi este important pentru ea să nu vorbească mereu despre tenis”, a afirmat Wim Fissette.

SUSŢINUTĂ DE FAMILIE La Paris, Halep nu este singură, fiind înconjurată de familie, mama, tatăl şi fratele său încurajând-o din lojă la fiecare meci. Rămase acasă, celelalte rude, în frunte cu bunicii, îi strâng pumnii, aşteptând să aducă la Constanţa mult-râvnitul trofeu. În plus, antrenorii care au pregătit-o de-a lungul carierei i-au trimis mesaje de încurajare, urându-i să se bucure de acest moment unic. “Îi doresc să aibă linişte, să intre pe teren cu multă încredere şi să se bucure de acest meci. Sper să se distreze pe teren, pentru că, atunci când eşti relaxat, îţi iese totul bine. Cred că are un mic avantaj, pentru că la finala de la Madrid a făcut un prim set spectaculos în faţa Şarapovei, iar acest set îi va da multă încredere”, a declarat Liviu Panait, cel care o antrena pe constănţeancă în 2008, când a câştigat turneul de junioare la Roland Garros. “Simona şi-a dorit încă de mică să joace această finală şi cred că îi va da o replică bună Şarapovei”, a adăugat Daniel Dragu, care a pregătit-o timp de cinci ani. “La Simona am descoperit un supertalent, care a confirmat încă de la vârste fragede”, a completat Nicuşor Ene, cel care a iniţiat-o în tainele tenisului. În tribune, la Paris, s-ar putea afla şi omul care i-a pus în mână Simonei racheta de tenis, profesorul Ioan Stan. “Sunt lângă mine, la Paris, câteva persoane importante pentru mine. Mai aştept câteva şi am o invitaţie specială pentru primul meu antrenor, domnul Ioan Stan. Dumnealui mi-a spus că o să ajung tenismenă şi o să-l invit cu drag să vină să vadă finala dacă o să poată”, a dezvăluit Halep.

ÎNCURAJĂRI DIN TOATĂ LUMEA. Zeci de mii de mesaje din întreaga lume au venit să o încurajeze pe tenismena în vârstă de 22 de ani înaintea marii confruntări de sâmbătă. Aflaţi la mii de kilometri depărtare de ţară, militarii Batalionului 20 Infanterie Dolj - “Scorpionii Negri” s-au fotografiat în Afganistan cu două banere de susţinere pentru Halep în finala de la Roland Garros, imaginea fiind postată ulterior pe pagina de Facebook a Ministerului Apărării Naţionale. “Scorpionii Negri se mândresc cu rezultatele de excepţie ale Simonei Halep şi sunt alături de campioana noastră în finala de la Roland Garros”, este textul care însoţeşte fotografia soldaţilor. Militarii au apărut în fotografie făcând gestul victoriei cu braţele ridicate şi purtând două banere pe care sunt scrise mesajele: “Scorpionii Negri sunt alături de Simona Halep” şi „Victorie Halep!”. Totodată, constănţeanca a primit mesaje din partea fostelor campioane olimpice Nadia Comăneci, Maria Olaru, Corina Ungureanu şi Laura Badea, a lotului olimpic de gimnastică al României, a miniştrilor Gabi Szabo şi Nicolae Bănicioiu, fostului mare tenismen Ion Ţiriac şi a întregii suflări sportive româneşti. Mai mult, în tribune la Paris s-ar putea afla şi prim-ministrul Victor Ponta, care a susţinut organizarea turneului WTA de la Bucureşti. “Nu ştiu încă dacă merg la Roland Garros, dar sunt convins că 20 de milioane de români or să o urmărească şi or s-o susţină pe Simona Halep. Este o mare mândrie pentru România că are sportivi extraordinari”, a spus Victor Ponta. “Va fi un eveniment important pentru ţara noastră, pentru mine, mă bucur că am aşa mulţi susţinători. Abia aştept să ajung în ţară, să mă întâlnesc cu apropiaţii mei, cei care au rămas acasă, rudele. Este un sentiment deosebit, chiar nu prea am cuvinte să descriu starea care o am, sper să mă pot linişti şi să redevin fata aceea normală, care am fost şi până acum. Nu vreau să schimb nimic la mine, nu vreau să schimb nimic la stilul meu de viaţă, vreau să-mi păstrez starea pozitivă care o am tot timpul, să fiu relaxată”, a afirmat ieri Halep.

NOI RECORDURI Indiferent de rezultatul din finala de sâmbătă, Halep va urca pe locul 3 în clasamentul WTA, cea mai bună clasare din istorie pentru o tenismenă din România. În plus, în cazul unui succes, constănţeanca va deveni a patra jucătoare din lume care câştigă turneul de la Roland Garros atât la junioare, cât şi la senioare, performanţă reuşită de Mima Jausovec (Iugoslavia), Jennifer Capriati (SUA) şi Justine Henin (Belgia). Mai mult, Halep va trece pe primul loc în clasamentul WTA Race, care contabilizează punctele obţinute în acest an şi stabileşte cele opt jucătoare participante la Turneul Campioanelor, găzduit de Singapore la finalul anului.