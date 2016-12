Ziua Climei, marcată prin manifestaţii în întreaga lume

Sîmbătă, mii de manifestanţi s-au reunit la Sydney, New York, Paris, Londra, Berlin sau Madrid, pentru a mobiliza opinia publică în legătură cu problema încălzirii climatice, cu cinci săptămîni înainte de conferinţa de la Copenhaga. “Peste 180 de ţări au participat la acest eveniment, această zi a fost întîmpinată cu entuziasm pe întreaga planetă”, a declarat, sîmbătă, de la o tribună amplasată în Times Square din centrul cartierului Manhattan un orator din cadrul mişcării 350.org, care a organizat manifestaţia.

Startul ceremoniilor prilejuite de Ziua Mondială pentru Climă a fost dat la Sydney, unde cîteva mii de manifestanţi s-au reunit în port şi pe plaja Bondi. Aceştia au desfăşurat banderole cu numărul 350, o aluzie la concentraţia de CO2 în atmosferă: 350 de părţi la un milion (ppm), o cifră care nu trebuie depăşită pentru a se evita o încălzire climatică ce nu poate fi gestionată, susţin unii specialişti. Protestatarii au format în marşurile către Opera din Sydney acelaşi număr, 350, din corpurile lor, în timp ce clopotele catedralei au bătut de 350 de ori. La Londra, peste 600 de persoane s-au reunit pe malurile Tamisei pentru a forma cifra 5. O fotografie aeriană a acestei reuniuni a fost adăugată altor adunări din lume în cadrul cărora participanţii au format cifrele 3 şi 0, pentru a scrie astfel numărul 350, a declarat un purtător de cuvînt al organizaţiei Campaign against Climate change. La New York, circa 100 de militanţi s-au reunit în ploaie agitând pancarte plastifiate pe care era înscris numărul 350. Unii purtau echipamente de scafandru pentru supravieţuire, în timp ce mai multe ecrane gigantice transmiteau imagini din lumea întreagă. La Paris, 200 de persoane au ales un alt simbol: şi-au programat telefoanele să sune la ora 12.18, pentru a face referire la ziua încheierii conferinţei pe tema climatului de la Copenhaga, prevăzută pentru 7-18 decembrie. Manifestanţii au vrut în acest fel să-i trezească oamenii politici, în frunte cu preşedintele Nicolas Sarkozy, pentru a se pregăti în vederea acestei conferinţe, ce va fi precedată de un summit european la 29 şi 30 octombrie. “Nicolas, trezeşte-te”, se putea citi pe o banderolă.

La Stockholm, circa 30 de manifestanţi s-au reunit în centrul oraşului sub o banderolă care cerea “discuţii pe tema climei imediat”. La Berlin, 350 de manifestanţi, care purtau măşti cu imaginea cancelarului german Angela Merkel, s-au renut în faţa Porţii Brandeburg, în centrul capitalei. În oraşul sîrb Novi Sad, 350 de persoane au format numărul 350 din trupurile lor. La Praga, circa 30 de militanţi ecologişti au distribuit 350 de baloane negre cu inscripţia CO2 în piaţa din centrul vechi al oraşului. Militanţii pentru protecţia mediului au manifestat şi la Istanbul, pe un vapor, desfăşurînd o banderolă care proclama: “Soarele, vîntul, acum”. Aceştia şi-au amplasat ambarcaţiunea sub principalul pod din strîmtoarea Bosfor, care leagă Europa de Asia. La Puerta del Sol, în centrul Madridului, membri ai Platformei împotriva schimbării climatice, formate din organizaţii sociale, ecologiste şi sindicale, au pus în scenă o parodie intitulată consecinţele catastofice ale schimbării climatice pe planetă.

Conferinţa de la Copenhaga, considerată crucială, urmează să stabilească noul tratat internaţional pe tema climei care să înlocuiască Protocolul de la Kyoto, ce expiră în 2012. Premierul danez Lars Loekke Rasmussen a avertizat deja că discuţiile pe tema climatului nu vor progresa atît repede pentru ca un acord internaţional să poată fi încheiat la Copenhaga.