Ziua Copilului, la Spitalul Judeţean

Chiar dacă Ziua Copilului a fost celebrată cu o zi întîrziere pentru micuţii internaţi în Spitalul Clinic Judeţean Constanţa, acest lucru nu înseamnă că a fost săracă în surprize. Membrii Asociaţiei Oncologic Rom au dorit să le aducă un zîmbet tuturor micuţilor spitalizaţi şi le-au făcut numeroase daruri. “Am vrut să venim chiar pe 1 iunie, dar ne-am gîndit că în Spital va fi agitaţie multă deoarece se vota. Aşa că am venit cu o zi mai tîrziu, însă cu multe caoduri. Le-am adus copiilor jucării, dulciuri şi lenjerii de pat noi”, a declarat preşedintele Asociaţiei Oncologic Rom, Corina Alexandru. Pe lîngă aceste daruri, membrii asociaţiei au mai adus cărucioare pentru servitul mesei, suporturi de perfuzie şi mobilier. “Am vorbit cu şefii secţiilor de pediatrie şi mi-au spus că au mari probleme cu mobilierul. Am decis să îi ajut cît pot şi am cumpărat cîteva piese de mobilier şi, în cel mai scurt timp, voi achiziţiona mai multe paturi şi dulăpioare pentru saloanele copiilor”, a continuat Corina Alexandru. Printre cei spitalizaţi se află şi copii care provin din familii cu mari probleme materiale, iar aceştia au fost cît se poate de încîntaţi de cadouri. “Zîmbetul unui copil face cît o avere. Din păcate, sînt mulţi copii amărîţi şi este păcat că la vîrste atît de fragede află ce este durerea. Sărăcia este prezentă în tot mai multe case, iar un copil bolnav şi sărac suferă enorm. În Spitalul Judeţean există multe astfel de cazuri, iar ei au fost cei mai fericiţi de jucăriile şi dulciurile primite”, a încheiat Corina Alexandru.