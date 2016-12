Ziua Copilului, sărbătorită în avans

Copiii din centrele de plasament au nevoi speciale pe care, de multe ori, suma alocată prin lege pentru fiecare persoană instituţionalizată nu le acoperă. Aşa cum a spus şeful Centrului de plasament „Micul Rotterdam” din Constanţa, Mariana Kober, cu patru sute de lei pe an, cât primeşte centrul pentru a asigura cele necesare unui copil, este greu să le satisfacă nevoile. În ajutorul lor au venit ieri reprezentanţii Parohiei „Sf Ioan Botezătorul” din Constanţa, alături de preotul paroh al bisericii, Iordan Oprişan, care au oferit copiilor din centru, cu vârste cuprinse între trei şi 17 ani, 60 de pachete. În pungile înmânate de preotul paroh şi de câţiva enoriaşi ai bisericii, copiii au găsit dulciuri, produse de igienă, precum pastă şi periuţe de dinţi, prosoape, gel de duş, detergent sau şerveţele, dar şi o iconiţă. „Ne-am gândit că se apropie Ziua Copilului şi am vrut să le facem o bucurie. Am venit cu dragă inimă şi cu bucurie în suflet”, a spus preotul Oprişan. Produsele oferite au fost donate de enoriaşii Bisericii „Sf. Ioan Botezătorul”, iar preotul paroh al bisericii a promis că, prin bunăvoinţa enoriaşilor, vor mai exista astfel de acţiuni. „Avem întotdeauna nevoie de ajutorul celor din comunitate. Cei de la biserică au venit întâi cu sprijinul sufletesc, iar acum au venit şi cu un sprijin material”, a spus directorul centrului de plasament „Micul Rotterdam”.