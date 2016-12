Ziua Curăţeniei Naţionale

Peste 96 de ţări vor organiza şi în acest an o zi de curăţenie naţională, sub umbrela mişcării internaţionale „Let`s Do It, World!”. Lor li se va alătura şi România, evenimentul fiind deja programat pentru 28 septembrie. „Let`s Do It, World!” este cea mai mare mişcare socială, reuşind să mobilizeze peste şapte milioane de voluntari în numeroase acţiuni de curăţenie şi educaţie. Într-un comunicat de presă se arată că anul trecut au fost organizate 84 de acţiuni de curăţenie de câte o zi în Asia, Africa, America de Nord, America de Sud şi Europa, fiind strânse peste 67.000 de tone de deşeuri. În primele trei ediţii din România au participat peste 650.000 de voluntari, care au colectat peste 1,6 milioane de saci de deşeuri. Ziua de Curăţenie Naţională din România a devenit o tradiţie, care aduce împreună autorităţi, companii, ONG-uri, reprezentanţi media, persoane publice şi voluntari, pentru a face curăţenie în toată ţara, într-o singură zi. „Anul acesta, în aceeaşi lună cu România, vor face curăţenie generală Olanda, Franţa şi Rusia”, se arată în acelaşi comunicat. Obiectivul strategic este creşterea procentului de reciclare a deşeurilor colectate la 40% din numărul de saci colectaţi, de la 35% în 2012, 26% în 2011 şi 17% în 2010. (M.D.)