Ziua David Bowie la New York

Municipalitatea din New York a proclamat data de 20 ianuarie Ziua David Bowie, în semn de omagiu adus regretatului artist care a murit la 10 ianuarie în orașul unde a trăit mai multe decenii. Potrivit contului de Facebook al cântărețului-actor, decretul municipal semnat de primarul Bill de Blasio a fost citit miercuri seară, la încheierea spectacolului ”Lazarus”, musicalul a cărui coloană sonoră a fost compusă de David Bowie și care se joacă în prezent la New York.

David Bowie a murit la 10 ianuarie,în urma unui cancer de care suferea de 18 luni. Cântărețul britanic a trăit mare parte a vieții sale la New York, unde s-a stabilit definitiv în 1992, după căsătoria sa cu modelul de origine somaleză Iman. Știind că nu mai are mult de trăit, David Bowie îi mărturisise realizatorului belgian Ivo van Hove, care a pus în scenă ”Lazarus”, că este bolnav și vrea să termine de compus muzica la piesă, înainte să moară. ”Lazarus” este o adaptare a romanului ”The Man Who Fell to Earth”, iar David Bowie a jucat în ecranizarea sa pentru marele ecran, lansată în 1976, fără să compună însă muzica, din cauza unor divergențe contractuale.

Ultima apariție publică a artistului a fost cu ocazia premierei din 7 decembrie, care a avut loc la New York Theatre Workshop, o sală mică de teatru cu program off-Broadway.

