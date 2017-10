Ziua de naștere a Regelui Mihai. Majestatea Sa împlinește 96 de ani

Miercuri, Regele Mihai împlinește 96 de ani. El se află în continuare sub supravegherea medicilor și continuă tratamentul prescris din ultimele luni. Principesa Margareta îi este alături de ziua sa de naștere. „Principesa Maria se află în Elveția, pentru a fi alături de Regele Mihai, în preajma zilei de naștere a Majestății Sale. Alteța Sa Regală petrece câteva zile la reședința privată a tatălui ei. Majestatea Sa continuă să fie sub supravegherea permanentă a medicilor, urmând tratamentul obișnuit al ultimelor luni”, se arată pe site-ul romaniaregala.ro. Și anul trecut, la împlinirea celor 95 de ani, Regele Mihai a avut o zi de naștere tristă. Bolnav, după ce a fost diagnosticat cu leucemie şi operat, Majestatea Sa și-a petrecut ziua de naștere tot în Elveţia, unde urmează o perioadă de recuperare. Alături i-au fost atunci două dintre fiice, Principesa Sofia şi Principesa Elena. În urmă cu un an a fost o zi de naștere tristă pentru Regele Mihai, care pe 1 august a suferit pierderea Reginei Ana, cea care i-a fost soţie timp de 68 de ani. Regele Mihai şi Regina Ana au fost cel mai longeviv cuplu regal din istoria României.

BIOGRAFIA REGELUI MIHAI

Regele Mihai I s-a născut la 25 octombrie 1921, la Sinaia. Este fiul Regelui Carol al II-lea și al Reginei-Mamă Elena. Din iunie 1930, după plecarea Reginei-Mamă în exil, Regele Mihai a rămas în grija tatălui său. Mihai a devenit pentru prima dată rege al României în 1927, după moartea bunicului său Ferdinand, întrucât tatăl său renunțase în decembrie 1925 la tron și rămăsese în străinătate. Minor fiind, atribuțiile regale erau îndeplinite de o regență, compusă din Principele Nicolae, patriarhul Miron Cristea și președintele Înaltei Curți de Casație, Gh. Buzdugan. Această formă de conducere nu s-a ridicat la nivelul problemelor vieții politice, astfel că întoarcerea inopinată și ilegală din iunie 1930 a lui Carol nu a întâmpinat rezistență. Detronat de tatăl său, Mihai a primit titlul creat ad-hoc de Mare Voievod de Alba-Iulia.