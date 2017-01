Ziua Europeană pentru Depistarea Melanomului

Clinica de Dermato-Venerice a Spitalului Judeţean de Urgenţă Constanţa a fost luată cu asalt, încă de la primele ore ale dimineţii, de pacienţi. Toţi cei care s-au prezentat la Clinică au beneficiat de un consult gratuit al aluniţelor de pe corp, acţiune întreprinsă de medicii constănţeni cu ocazia Zilei Europene pentru Depistarea Melanomului. Dacă în alte centre sanitare din ţară consultaţiile s-au făcut doar pe baza unor programări prealabile, la Constanţa medicii au consultat toate persoanele care au venit la Clinică. Iniţial se decisese ca aceste consulturi să fie acordate doar în intervalul 09.00 - 12.00, dar dermatologii au decis să prelungească programul pînă seara. “Doar în decursul dimineţii am consultat 74 de pacienţi şi am depistat şase melanoame. Această campanie de depistare a cancerului cutanat a fost binevenită deoarece aşa putem depista toate cazurile suspecte. Iar cu cît depistăm mai repde formele de cancer, cu atît mai mari sînt şansele de vindecare”, a declarat şeful Clinicii de Dermato-Venerice, prof. univ. dr. Gheorghe Nicola. Medicii spun că melanomul are legătură directă cu expunerea la soare. Este o tumoră care se dezvoltă din celulele care intervin în colorarea pielii, celulele pigmentare. Pentru că prezintă un risc ridicat de metastazare, melanomul este cel mai periculos cancer de piele. Vîrsta medie pentru apariţia unui melanom este de 45-50 de ani, acesta fiind mai des întîlnit la femei decît la bărbaţi. Melanomul apare cel mai frecvent pe gambe la femei şi pe toracele posterior, la bărbaţi. Oricine poate să dezvolte un melanom cutanat, dar riscul este mai mare în cazul celor care au tegument sensibil la soare - piele, ochi şi păr de culoare deschisă - şi la cei care au numeroase aluniţe pe corp, peste 100. Potrivit medicilor, primele semne ale unei posibile boli sînt apariţia unei noi aluniţe care se modifică rapid în dimensiuni sau culoare, dar şi modificarea recentă a aspectului unei aluniţe (dimensiuni sau culoare). “Persoanelor tinere care au aluniţe pe care le consideră inestectice le-am făcut bilet de trimitere către Clinica de Chirurgie Plastică. Aceste aluniţe vor fi extirpate şi nu trebuie să rămînă semne pe piele. Tuturor pacienţilor le-am fotografiat aluniţele, iar fotografiile le vom stoca într-o bază de date. În momentul în care vor reveni la control vom vedea dacă forma acelor aluniţe s-a modificat”, a continuat dr. Gheorghe Nicola. De asemenea, toate persoanele care au numeroase aluniţe pe corp au primit recomandarea de a veni la consult de două ori pe an pentru a preveni apariţia unui melanom.