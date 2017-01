Ziua Europei în cinematografe

Ziua Europei va fi marcată, în acest an, printr-o iniţiativă comună a UE şi reţelei de cinematografe UGC, în cadrul căreia 27 filme provenind din cele 27 state membre ale UE vor fi difuzate luni, 9 mai, în cinematografe din Bruxelles, Madrid, Budapesta, Luxemburg şi Milano, informează CE. Printre cele 27 de producţii cinematografice se află şi ”Morgen”, în regia lui Marian Crişan. Alte filme ce vor fi prezentate sunt ”Initiation / Blutsfreundschaft” (Austria), ”Hitler a Hollywood” (Belgia), ”Podslon” (Bulgaria), ”Kato Apo Ta Asteria” (Cipru), ”Protektor” (Cehia), ”Applause” (Danemarca), ”The Temptation of St. Tony” (Estonia), ”Run Sister”, ”Run!” (Finlanda), ”Des filles en noir” (Franţa), ”When We Leave” (Germania), ”Plato\'s Academy” (Grecia), ”Bibliotheque Pascal” (Ungaria), ”The Runway” (Irlanda), ”Afraid of the Dark” (Italia), ”Rudolf\'s Inheritance” (Letonia), ”Perpetuum Mobile” (Lituania), ”Réfractaire” (Luxemburg), ”Short films” (Malta), ”Essential Killing” (Polonia), ”The Sword and the Rose” (Portugalia), ”Foxes” (Slovacia), ”Piran” (Slovenia), ”Balada triste de trompeta” (Spania), ”Pure” (Suedia), ”Dusk” (Olanda) şi ”Everywhere and Nowhere” (Marea Britanie).

În pofida faptului că cinematografia este foarte populară în UE, industria europeană a filmelor contribuie cu numai 27% la veniturile în domeniu în UE, restul fiind reprezentat de producţii naţionale. Programul MEDIA al UE vizezază, în primul rând, susţinerea circulaţiei filmelor europene în afara ţărilor de origine şi acordării de spaţiu suplimentar pentru vizionarea de către public a respectivelor producţii. Bugetul alocat industriei europene a filmului prin programul MEDIA pentru perioada 2007 - 2013 se ridică la 755 milioane de euro.