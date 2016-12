Ziua Europenă a Numărului Unic de Urgenţă

DE ŞAPTE ANI. La sediul Dispeceratului 112 din Constanţa a fost organizată, vineri dimineaţă, ziua porţilor deschise cu ocazia aniversării Zilei Europene a Numărului Unic. „Deşi există zeci de numere de urgenţă în Uniunea Europeană, 112 este unicul număr care poate fi folosit pentru a contacta serviciile de urgenţă (ambulanţă, pompieri şi poliţie) în orice ţară din UE. Din păcate, la 20 de ani de la crearea sa, trei din patru europeni nu cunosc că 112 este numărul de urgenţă disponibil la nivel european“, a declarat col. Dănuţ Popescu, şeful Direcţiei pentru apel unic de urgenţă. Implementat în România din 2004, statisticile au arătat de-a lungul timpului o diminuare treptată, de la an la an, a numărului de apeluri false. Această scădere este pusă pe seama campaniilor de promovare derulate în ultimii ani în rândul copiilor. „112, în Constanţa, are o vechime de şapte ani. Am prelucrat deja şase milioane de apeluri, dintre care un milion au ajuns la serviciile de urgenţă. La început au fost 90% apeluri nereale, un procentaj foarte mare pentru media europeană. Dar, ulterior, ajutaţi de campaniile de promovare în 2005, 2006, 2007 şi 2010, am ajuns să fim foarte bine cunoscuţi. Am avut pe timpul verii şi apeluri de la străinii aflaţi pe litoral. Avem în prezent şi interconectare, astfel că atunci când este nevoie, se poate face legătura cu un alt operator din ţară. Dacă sună, de exemplu, un cetăţean ungar, operatorul face legătura la Satu Mare iar colegul de acolo face traducerea“, a declarat şef Birou Răspuns Apel Unic, lt. col. Eugen Romeo Drăgan. Pentru a face cât mai cunoscut Numărul Unic, la sediul Dispeceratului 112 au fost invitaţi copii din clasele primare pentru a fi familiarizaţi cu rolul şi importanţa acestui apel.

ALARMĂ FALSĂ. „Dacă la început aveam pe lună 120.000 de apeluri, multe dintre ele false, acum am ajuns la 70.000 de apeluri. În acelaşi timp a fost înregistrată o creştere a cazurilor reale de la 9.000 de apeluri la 15.000. În prezent mai avem puţine apeluri abuzive. Am încercat să le explicăm oamenilor că dacă sunt inundaţi de vecin, pompierii nu pot interveni să îi spargă uşa ca să îi închidă robinetul. Un rol important în reducerea numărului de apeluri false l-a avut şi amendarea glumeţilor. Alertarea abuzivă se pedepseşte cu o amendă de la 500 la 1.000 de lei, iar atunci când sunt trimise şi echipajele, cuantumul amenzii se măreşte“, a adăugat lt. col. Eugen Romeo Drăgan. „Bună ziua, am o urgenţă. Mi-am rupt o unghie!“, „Trimiteţi salvarea la mine acasă! Bate cineva la uşă“, „Am chemat salvarea acum o oră pentru c-am văzut un gândac în baie. De ce n-a venit până acum?!“ sunt doar câteva dintre alertele glumeţilor. Recordul îl deţine un individ care în 2010 a sunat la 112 de 20.000 de ori. În România, darea în exploatare a centrelor de preluare a apelurilor de urgenţă a început cu Bucureştiul, în iunie 2004 şi s-a încheiat cu judeţul Tulcea, în martie 2005. În aprilie 2005, Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112 a devenit operaţional la nivelul întregii ţării.