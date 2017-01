Ziua Evaluatorilor din România, la prima ediţie

Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România (ANEVAR) a organizat, miercuri, 9 septembrie, în Capitală, ediţia inaugurală a Zilei Evaluatorilor din România, un eveniment dedicat profesiei de evaluare şi tuturor celor care i-au marcat evoluţia pe piaţa autohtonă. „Am ales ziua de 9 septembrie nu întîmplător, ci pentru că ea coincide cu data la care ANEVAR a obţinut statutul de asociaţie de utilitate publică în anul 2004, la 12 ani de la înfiinţare”, a declarat Adrian Vascu, preşeditele ANEVAR. Evenimentul i-a reunit pe toţi foştii preşedinţi ai asociaţiei, care au avut prilejul să vorbească despre începuturile profesiei, despre provocările întîmpinate de-a lungul anilor, despre contribuţia lor la evoluţia ANEVAR şi la dezvoltarea profesiei. Totodată, manifestarea a fost marcată de prezenţa unor reprezentanţi din instituţiile care au un rol important în evoluţia profesiei de evaluator în România. Potrivit preşedintelui ANEVAR, piaţa de evaluare va scădea în acest an cu circa 20%, comparativ cu anul precedent, cînd a înregistrat o valoare de aproximativ 30 milioane euro, principalul motiv fiind oprirea creditării. „Probabil va fi o reducere, per total, undeva de 20%, pentru că a avut loc mutaţia dinspre evaluarea pentru garantarea împrumutului, care a avut un stopaj destul de brusc începînd cu toamna anului trecut şi începutul anului acesta, volumul fiind foarte redus, spre evaluările valorilor de piaţă ale activelor companiilor”, a explicat Adrian Vascu. ANEVAR s-a înfiinţat în anul 1992, ca o asociaţie profesională, non-profit, neguvernamentală, independentă. Acesta acţionează în interes public şi promovează metodele şi tehnicile de evaluare prin mijloace specifice. În prezent, Asociaţia are peste 5.500 membri titulari şi 248 persoane juridice asociate. Activitatea acesteia se desfăşoară în 40 de centre teritoriale în judeţe şi 11 centre în Bucureşti.