“Ziua Guvernului în Parlament”, cu teme impuse de Opoziţie

Preşedintele a pus diagnostic Parlamentului: suferă de dezordine. Nu e departe de adevăr. Cel puţin la Camera Deputaţilor, unde preşedintele acestui for, Roberta Anastase, a devenit un “cassus belli” între opoziţie şi coaliţia de guvernare. Ea uitat că, atunci când dialogul dispare, rămâne violenţa verbală. Acum trebuie să dreagă busuiocul. Roberta Anastase a declarat, ieri, că a stabilit împreună cu liderii de grup, prin consens, şase principii privind modificarea Regulamentului acestui for legislativ, care urmează să fie supuse aprobării conducerilor partidelor parlamentare. Ea a arătat că nu poate dezvălui principiile respective întrucât acestea sunt într-o fază de lucru, urmând să fie făcute publice în forma lor finală. Mai puţin secretos, viceliderul grupului PNL din Cameră, Eugen Nicolăescu, a declarat că, la întâlnirea Robertei Anastase cu liderii grupurilor parlamentare, s-a convenit ca, o zi pe lună, Guvernul să fie prezent în Parlament, temele discuţiei urmând a fi impuse de Opoziţie. Nicolăescu a arătat că “Ziua Guvernului în Parlament” va echivala, probabil, cu prezenţa primului-ministru şi a unor miniştri pe tema care se va discuta în ziua respectivă. El a precizat că PNL a avansat 12 principii sau propuneri de modificare a Regulamentului, PDL - şase, PSD - opt sau nouă, în timp ce UDMR, niciunul, stabilindu-se, în final, că doar şase dintre acestea întrunesc consensul. Potrivit acestuia, s-a convenit ca respectivul acord să cuprindă două lucruri importante, privind, în prima etapă, adoptarea unor principii şi modificări ale Regulamentului într-un termen foarte scurt, de două săptămâni şi, în a doua etapă, adoptarea altor modificări ale Regulamentului care ţin mai mult de inadvertenţe semnalate în desfăşurarea activităţii care ţin de necorelări între diverse capitole şi articole şi care să aibă un termen de alte 60 de zile după prima etapă, dar nu mai târziu de 31 martie 2011. “Prima etapă vizează în primul rând acele modificări care să ne dea nouă garanţia că nu se va mai fura la nivelul voturilor în Camera Deputaţilor, că se va respecta Regulamentul, că se va respecta cvorumul de şedinţă, că nu vor mai fi abuzuri”, a spus Nicolăescu, arătând că, în această situaţie, Opoziţia va relua lucrările în plen şi în cadrul Biroului Permanent, dar nu va renunţa la a solicita demisia Robertei Anastase. Concluzionând: cărticica Regulamentului Camerei, mai fluturată şi folosită decât Constituţia, are nevoie de o ediţie nouă pentru a fi pace în Parlament.