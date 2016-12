„Ziua în care toţi românii trebuie să cânte Hora Unirii”

De câteva ori pe an, aula „Adrian Rădulescu” a Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa (MINAC) se transformă în sală de clasă pentru elevii constănţeni de toate vârstele, care se întâlnesc în acest spaţiu pentru a celebra momente esenţiale din trecutul României. O astfel de lecţie deschisă a fost organizată, ieri, pentru a marca, cu două zile mai devreme, 154 de ani de la Unirea Principatelor Române, sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza - 24 ianuarie 1859 -, eveniment numit şi „Mica Unire”.

„Să nu creadă nimeni că Mica Unire este un eveniment de mai mică importanţă. Mica Unire de la 24 ianuarie 1859 a însemnat actul de naştere al statului modern român, al naţiunii române. Dacă nu ar fi existat acest moment, evident că nici Marea Unire de la 1 decembrie 1918 nu s-ar fi înfăptuit”, a ţinut să sublinieze semnificaţia sintagmei istoricul dr. Florin Stan de la Muzeul Marinei Române.

Pe lângă intervenţiile amfitrioanei manifestării, muzeograful dr. Lavinia Gheorghe, elevii constănţeni pasionaţi de istorie, îndrumaţi de profesorii lor, au prezentat referate pe tema Micii Uniri. „Discursurile” istorice au alternat cu momentele artistice, susţinute de elevi de toate vârstele, de la prichindei de nouă ani până la liceeni.

„MĂ BUCUR CĂ TRĂIESC ÎN ACEASTĂ ŢARĂ MINUNATĂ” De exemplu, elevii clasei a IV-a de la Şcoala nr. 22 „I. C. Brătianu” au cântat alături de colegii din clasa a III-a şi au recitat poezii pe care le-au creat chiar ei, pentru acest eveniment, în doar câteva zile. „Azi am prezentat o poezie scrisă de mine, numită Mică Unire. M-au ajutat un pic părinţii să o creez, dar pot să spun că nu a fost greu, deoarece îmi place istoria şi am scris această poezie cu drag”, a spus Georgiana Iulia Nicolae, elevă în clasa IV-a. „Pentru mine, ziua de 24 ianuarie înseamnă unirea Ţării Române cu Moldova, iar eu mă bucur că trăiesc în această ţară minunată”, a spus Maria Loreta Bărbieru, din clasa a III-a, iar colegul ei, Ionuţ Lăcătuşu, a completat: „Pentru mine, ziua de 24 ianuarie este ziua în care toţi românii trebuie să cânte Hora Unirii”.

În cadrul lecţiei deschise s-a cântat la chitară, s-au recitat poezii, dar s-au şi interpretat doine şi cântece mai... moderne, prin care copiii şi adolescenţii şi-au exprimat respectul pentru semnificaţia datei de 24 ianuarie 1859.

„Acestea sunt valorile pe care trebuie să le promovăm. Nu ne interesează Andreea nu ştiu cum, iubita nu ştiu cui sau divorţul nu ştiu căror vedete”, a spus muzeograful dr. Lavinia Gheorghe, care se implică, an de an, în realizarea acestor manifestări educative.