Ziua Internațională a Solidarității Umane, celebrată în întreaga lume

Ziua Internațională a Solidarității Umane este sărbătorită, în fiecare an, la 20 decembrie. Tema stabilită de Națiunile Unite pentru 2014 reprezintă un îndemn: "Să acționăm împreună - solidaritatea reprezintă un principiu fundamental în programul pentru dezvoltarea după 2015". În mesajul său, pentru ediția din acest an a zilei dedicate solidarității umane, secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, insistă asupra faptului că doar prin acțiuni colective putem aborda probleme de anvergură precum sărăcia și inegalitatea în creștere, schimbările climatice, problemele majore de sănătate, exemplificând prin izbucnirea maladiei Ebola în Africa de Vest. Doar acționând împreună putem ajunge la o prosperitate comună, putem proteja planeta și putem crea o viață demnă pentru fiecare dintre noi. În acest an sărbătorirea Zilei Internaționale a Solidarității Umane este marcată de alcătuirea agendei ONU de dezvoltare post-2015. Statele membre ale sistemului Națiunilor Unite, experți, reprezentanți din partea societăților civile, oameni de afaceri și milioane de oameni din toate colțurile lumii și-au unit forțele într-o motivație comună pentru a participa la cea mai mare campanie anti-sărăcie din istoria omenirii. Noua agendă se va axa pe oameni și planetă.