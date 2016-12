În fiecare an, pe 22 mai, este sărbătorită Ziua Internaţională a Biodiversităţii. Evenimentul marchează semnarea la Rio de Janeiro, în 1992, a Convenţiei privind diversitatea biologică, elaborată sub egida Programului Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) pentru mediu. Pentru a intensifica creşterea gradului de conştientizare în plan global asupra importanţei biodiversităţii pentru binele omenirii, precum şi necesitatea protejării acesteia, reprezentanţii ONU au declarat 2010 Anul Internaţional al Biodiversităţii. „Înţelegerea şi evaluarea corectă a importanţei ecosistemelor, poate duce la o mai bună gestionare a acestora. Investind eficient în capitalul natural se pot genera beneficii reale şi pentru cele mai defavorizate pături din societate”, a declarat directorul executiv al Agenţiei pentru Protecţia Mediului, Senol Zevri. În 2010, Ziua Internaţională a Biodiversităţii are ca temă „Biodiversitate, dezvoltare şi reducerea sărăciei”. (A.J.)