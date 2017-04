Ziua internațională a cărților pentru copii, sărbătorită pe 2 aprilie, a fost aleasă pentru a-l omagia pe unul dintre cei mai îndrăgiți autori de basme, Hans Christian Andersen. Scriitorul danez, născut la 2 aprilie 1805, la Odense, a încântat generații de copii cu povestiri, precum: "Hainele împăratului", "Fetița cu chibrituri", "Rățușca cea urâtă", "Micuța sirenă". Prin manifestările organizate în această zi se urmărește promovarea literaturii pentru copii și stimularea dorinței de lectură a celor mai mici cititori. Ziua internațională a cărților pentru copii a fost inițiată de International Board on Books for Young People (IBBY) și are ca obiective promovarea relațiilor internaționale prin donații și realizarea de schimburi de cărți pentru copii, facilitarea accesului copiilor de pretutindeni la cărți cu standarde literare și artistice ridicate. Tema propusă pentru 2017 este îndemnul "să creștem alături de cărți". La nivel internațional, în fiecare an, această zi este patronată de o țară membră a IBBY. În 2017, țara aleasă este Rusia, iar mesajul este transmis de către scriitorul rus, autor de cărți pentru copii, Sergey Makhotin, care descrie drumul parcurs și sentimentele trăite de la întâlnirea sa cu cărțile pentru copii și momentul dăruirii unei cărți noi, potrivit www.ibby.org.

În România sunt organizate evenimente dedicate acestei zile în numeroase orașe. Manifestările includ activități în școli și biblioteci publice, articole de promovare în presă, întâlniri cu autori și ilustratori, concursuri literare, expoziții de carte, de reviste școlare și de filatelie, momente artistice, ateliere de desen și de integrame, întreceri sportive și jocuri cu zmee și măști.