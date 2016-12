Ziua Internaţională a Cooperaţiei, la Eforie

Ca în fiecare an, Ziua Internaţională a Cooperaţiei se sărbătoreşte în prima sâmbătă a lui iulie. În acest an, evenimentul s-a sărbătorit pe 2 iulie. 250 de „cooperatişti” de la nivelul întregii ţări şi-au dat întâlnire la hotel Hefaistos, în Eforie Nord. Preşedintele Uniunii Naţionale a Cooperaţiei Meşteşugăreşti (UCECOM), Sevastiţa Grigorescu, a afirmat că manifestarea se află în acest an la cea de-a 89-a aniversare sub egida Alianţei Cooperatiste Internaţionale şi la a 17-a ediţie sub înaltul patronaj al ONU, tema manifestării fiind „Tineretul, viitorul întreprinderii cooperative”. Ea a recomandat conducerii Uniunii demararea unei campanii de mediatizare a mişcării cooperatiste în special în rândul tinerilor, care încă asociază noţiunea de cooperaţie cu imaginea perioadei de dinainte de 1989. Printre invitaţi s-a numărat şi primarul oraşului Eforie, Ovidiu Brăiloiu. „Sper că mişcarea cooperatistă va redeveni acel motor de dezvoltare locală de care avem atâta nevoie”, a declarat primarul din Eforie.