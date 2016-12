Ziua Internaţională a Copiilor

Spectacol cu şi pentru copii din centrele din plasament

Copii din centrele de plasament şi centrele de zi şi de noapte din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa au pregătit un spectacol pentru colegii lor instituţionalizaţi. “Cîntă dansează şi fii fericit, copile!“ a fost organizat de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) împreună cu DGASPC. “Este un spectacol concurs la care au participat copiii din toate centrele de plasament din judeţul Constanţa. Am încercat să îi facem şi pe ei să simtă că este ziua tuturor copiilor, indiferent de mediul în care trăiesc“, a declarat vicepreşedintele CJC Cristinel Dragomir. “Spectacolul a fost pregătit sub îndrumarea unor metodişti, profesori la Teatrul Oleg Danovski şi la Teatrul de Stat. Noi am pregătit pentru fiecare copil cîte un pachet cu dulciuri, dar şi diplome pentru copiii care s-au implicat în organizarea şi desfăşurarea programului“, a declarat, la rîndul său, directorul DGASPC, Petre Dinică. La spectacol a fost prezent şi deputatul PSD de Constanţa Matei Brătianu, care, de-a lungul timpului, s-a implicat în rezolvarea unor probleme cu care s-a confruntat cu DGASPC.

Teatru la Cernavodă

Primăria Cernavodă a organizat, ieri, pentru copiii din mai multe şcoli, o serie de evenimente cu ocazia Zilei Internaţionale a Copiilor. Cupa 1 iunie la fotbal a atras elevi din şcolile generale atît din Cernavodă, cît şi din comunele vecine, Saligny, Rasova şi Seimeni. Chiar dacă această cupă a fost cîştigată de copiii din Rasova, toţi participanţii au primit cadouri şi medalii. Elevii din clasele I - IV s-au întrecut în Crosul 1 iunie, iar cîştigătorii premiilor 1, 2 şi 3 au fost recompensaţi cu medalii şi diplome, restul participanţilor primind dulciuri. Tot ieri, 100 de copii au beneficiat de excursii în Delta Dunării, iar alţi 50 de copii au vizitat Delfinariul şi Planetariul şi s-au plimbat cu telegondola. Tot de 1 iunie, pentru prima oară în Cernavodă, s-a organizat un festival de teatru pentru copii şi tineret. Festivalul se desfăşoară pe parcursul a patru zile, în perioada 31 mai - 3 iunie, şi are ca invitaţi trupe de teatru din Galaţi, Brăila, Sibiu, Constanţa, Republica Moldova. Copiii din Cernavodă au mai avut posibilitatea de a viziona şi un spectacol de teatru educativ.

Sărbătoare la Medgidia

La Medgidia, Primăria şi Casa de Cultură „IN Roman” au invitat elevi şi preşcolari din şcolile şi grădiniţele din localitate la spectacole de muzică şi dans şi i-au provocat pe cei mici să-şi dovedească aptitudinile sportive şi talentul artistic la concursurile de ciclism şi, respectiv, desene pe asfalt, organizate de 1 Iunie. Concursul de desene a început la ora 9:30, în piaţeta Decebal, într-o atmosferă veselă şi relaxată. În spiritul sărbătorii copilului, la decernarea premiilor, locul 1 a fost acordat tuturor participanţilor. Diplomele au fost oferite de către primarul Marian Iordache, care a fost luat cu asalt de către micii artişti, doritori să-i împărtăşească acestuia viziunea lor artistică. „Copiii reprezintă viitorul. Ei sînt foarte importanţi şi nu se putea ca ziua de 1 iunie să treacă fără să le oferim micuţilor cîteva momente de bucurii. Astăzi (n.r. - ieri) toţi copiii sînt cîştigători, la fel şi noi, pentru că îi vedem zîmbind”, a spus primarul.

Mangalia copiilor

Mangalia a devenit, ieri, un imens orăşel al copiilor. Toată atenţia administraţiei publice s-a îndreptat către cei mici. Primăria Mangalia le oferă copiilor pachete cu dulciuri, pe care le distribuie prin intermediul unităţilor şcolare, pînă miercuri. De asemenea, au avut loc spectacole susţinute şi dedicate copiilor. Sala de spectacole a Cercului Militar Mangalia a devenit neîncăpătoare pentru spectatorii care au venit să-i admire pe micuţii de la grădiniţe, cei mici interpretînd diverse fragmente muzicale specifice vîrstei lor. Festivalul de muzică şi dans face parte din a doua ediţie a proiectului educativ „Copiii-florile Planetei”, iniţiat de Grădiniţa „Mica Sirenă”, în parteneriat cu Primăria Mangalia şi alte grădiniţe din localitate. Parcul de distracţii şi noul patinoar din Saturn s-au umplut de copii. Micii sărbătoriţi au beneficiat de toate serviciile de agrement gratuit, tot ca un dar oferit de ziua lor de către administraţia publică locală. De la ora 15.00 a debutat concursul de desene pe asfalt din faţa Centrului Cultural „Euxin”, la care au participat preşcolarii de la toate grădiniţele din Mangalia. Imediat după premierea celor mai buni desenatori cu cretă, uşile Centrului Cultural „Euxin” s-au deschis pentru a-i primi pe copii la un spectacol oferit gratuit de Primărie.

“Sport şi sănătate de ziua mea”

Copiii din Murfatlar au participat, ieri, cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului, la evenimentul “Sport şi sănătate de ziua mea”, organizat de Primăria oraşului Murfatlar în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, Direcţia pentru Sport a Judeţului Constanţa, Direcţia de Sănătate Publică, Şcoala Generală nr. 2 şi Liceul Teoretic Murfatlar. Evenimentul a avut ca obiective conştientizarea copiilor şi părinţilor despre necesitatea exerciţiilor fizice (mişcării) pentru întreţinerea stării de sănătate, atragerea unui număr cît mai mare de copii de vîrstă şcolară către practicarea exerciţiului fizic şi optimizarea stării de sănătate a şcolarilor. Elevii au participat la crosul pentru fete şi băieţi între 12 şi 15 ani şi două campionate de fobal, nivel gimnaziu şi liceu. Copiii de la ciclul primar au participat la activităţi sportive şi jocuri la Rezervaţia Fîntîniţa Murfatlar. Evenimentul s-a finalizat printr-o festivitate de premiere, copiii primind diplome şi cadouri.