Ziua Internațională a Jazzului, celebrată pe 30 aprilie

În fiecare an, la 30 aprilie, peste 190 de țări de pe șapte continente aniversează Ziua internațională a jazzului, cu scopul de a reuni comunități, școli, artiști, istorici, academicieni și pasionați de jazz din toate colțurile lumii, pentru a crea un dialog universal al păcii, al respectului între culturi și al înțelegerii. Ziua este recunoscută în calendarele oficiale ale UNESCO și ale Națiunilor Unite.

În 2017, se celebrează cea de-a șasea aniversare anuală, prin care se recunoaște și se confirmă totodată rolul semnificativ al jazz-ului în diplomația culturală, potrivit site-ului de specialitate jazzyday.com.

Data de 30 aprilie a fost declarată de UNESCO Ziua Internațională a Jazzului, în noiembrie 2011. Prima ediție a acestei zile a fost marcată de UNESCO și Institutul de Jazz Thelonious Monk, în 2012, prin organizarea a trei concerte, susținute la Paris, la sediul mondial al UNESCO, la ''Congo Square'' din New Orleans și la Sala Adunării Generale a ONU de la New York. La următoarele ediții, în fiecare an, concertul "All-Star Global" a reunit artiști ai jazzului de pe tot mapamondul, promovând astfel dialogul între culturi și diversitatea, libertatea de exprimare și respectul față de drepturile omului.

Capitala Cubei, Havana, este orașul gazdă al evenimentului muzical de jazz, la nivel mondial, în 2017. Concertul "All-Star Global" din acest an va avea loc la "Gran Teatro de la Habana Alicia Alonso", în organizarea ministerului culturii din țara gazdă, Institutului Cubanez de Muzică și Comisiei Naționale Cubaneze pentru UNESCO. Concertul va fi difuzat în direct de UNESCO.

Concertul "All-Star Global" îi are pe Herbie Hancock și Chucho Valdés în calitate de regizori artistici, iar John Beasley și Emilio Vega vor fi co-regizori muzicali. Concertul va cuprinde spectacole "stelare" ale unor artiști internaționali, printre care: Ambrose Akinmusire (SUA), Carl Allen (SUA), Marc Antoine (Franța), Richard Bona (Camerun), Till Brönner (Germania), A Bu (China) Igor Butman (Federația Rusă), Bobby Carcassés (Cuba) Regina Carter (SUA), Kurt Elling (SUA), Kenny Garrett (SUA), Herbie Hancock (SUA), Takuya Kuroda (Japonia), Ivan Lins (Brazilia), Sixto Llorente (Cuba), Marcus Miller (SUA), Youn Sun Nah (Republica Coreea), Julio Padron (Cuba), Gianluca Petrella (Italia), Antonio Sánchez (Mexic), Christian Sands (SUA), Esperanza Spalding (SUA), Chucho Valdés (Cuba), Ben Williams (SUA), Tarek Yamani (Liban), Dhafer Youssef (Tunisia), César López (Cuba) și alții.

"UNESCO este mândru să se asocieze încă o dată cu Institutul de Jazz Thelonious Monk, precum și cu Instituto Cubano de la Música, pentru a ridica steagul pentru jazz, libertate, creativitate, diversitate și unitate. Concentrarea din acest an asupra Cubei este dovada puterii jazzului de a construi poduri și de alătura femeile și bărbații în jurul valorilor și aspirațiilor comune", a declarat Irina Bokova, director general al UNESCO, scrie site-ul jazzyday.com.

Mai mulți muzicieni și educatori din Cuba și din întreaga lume vor participa la spectacole de jazz gratuite, cursuri de masterat, ateliere de improvizație, sesiuni și inițiative comunitare de informare. Programele vor avea loc în școli, centre de artă, centre comunitare, cluburi de jazz și parcuri din orașul Havana și din întreaga țară. În plus, istoria jazzului și programele de educație vor fi oferite pentru zeci de mii de studenți din peste 11.000 de școli din Cuba. De asemenea, vor avea loc mii de alte spectacole "live", activități educaționale și programe de servicii comunitare în peste 190 de țări de pe toate continentele.

Herbie Hancock, ambasadorul pentru dialogul intercultural al UNESCO, a declarat, potrivit jazzyday.com: "Jazzul afro-cubanez și bogata sa istorie au jucat un rol esențial în evoluția și îmbogățirea întregului gen de jazz. Trompetistul incomparabil Dizzy Gillespie, împreună cu iubiții muzicieni cubanezi, Mario Bauzá, Machito și Chano Pozo, au infuzat jazz-ul american cu ritmuri afro-cubaneze pentru a crea un sunet nou, energic, care definește muzica modernă".

În 2016, "All-Star Global Concert" a fost găzduit, la Casa Albă, de către președintele SUA Barack Obama și de soția acestuia, Michelle Obama, printre cei care au concertat numărându-se: Herbie Hancock, Sting, Aretha Franklin, Trombone Shorty, Diana Krall, Al Jarreau, Hugh Masekela, Buddy Guy, Chick Corea, Wayne Shorter, Pat Metheny, Joey Alexander etc.

***

Jazz-ul este un gen de muzică afro-americană creat la începutul secolului trecut de către comunitățile de negri și creoli din sudul SUA, bazat în mare parte pe improvizație, pe o abordare originală a sonorizării și o punere în valoare specifică a ritmului. Stilul s-a născut pe teritoriul american din două tradiții muzicale diferite: cea europeană și cea africană. La origini, jazz-ul apare ca un amplu demers de deviere de la cultura muzicală occidentală, un fel de contracultură a descendenților sclavilor și a tuturor celor pe care SUA îi califica drept "cetățeni de mâna a doua".

Mult timp considerată o muzică de bar și de dans, jazz-ul a devenit o formă de artă internațională, care evoluează continuu, traversând globul, inspirându-se din muzica țărilor și regiunilor pe care le străbate. Desemnat de cel de-al 100-lea Congres al Statelor Unite drept "o comoară națională americană rară și valoroasă", jazz-ul acționează ca o forță unificatoare, care sparge barierele și creează oportunități pentru înțelegere reciprocă și toleranță, scrie jazzyday.com.

Etimologia cuvântului "jazz", rămâne încă neclară, cuvântul apărând pentru prima dată în presa din New York, în 1917, cu ocazia sosirii în oraș a unei Orchestre de albi, Original Dixieland Jass (sau Jasz, sau Jaz, apoi Jazz) Band.

În România, Ziua Internațională a Jazz-ului este celebrată în numeroase orașe prin organizarea de întruniri, concerte și festivaluri.

Dintre marii artiști ai jazzului românesc îi amintim pe Richard Oschanitky, Johnny Răducanu, Aura Urziceanu, Arthur Balogh, Lucian Ban, Liviu Butoi, Garbis Dedeian, Damian Drăghici, Vlaicu Golcea, Eugen Gondi, Imre Alexandru, Mihai Iordache, Alex Man, Elena Mindru, Pedro Negrescu, Anca Parghel, Sorin Romanescu, Mircea Tiberian, Harry Tavitian, Paul Weiner.