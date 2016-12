Asociaţia pentru Dravet şi alte Epilepsii Rare va organiza mâine, la ora 18.00, în centrul comercial Plaza România din Bucureşti, flashmob-ul “Purple Salsa”, dedicat celor aproximativ 200.000 de pacienţi cu epilepsie diagnosticaţi în România, pentru a marca astfel Ziua Internaţională a Luptei Împotriva Epilepsiei. Flashmob-ul este organizat pentru al doilea an consecutiv. Wilmark Rizzo Hernandez şi instructorii de dans de la Wilmark Dance Academy vor aduce dansatori de toate vârstele, într-o manifestare de susţinere a bolnavilor de epilepsie, care de obicei se simt izolaţi. “Facem acest eveniment pentru că pacienţii cu epilepsie din România au nevoie de mai multă susţinere şi de o mai bună cunoaştere a problemelor cu care se confruntă. În plus, copiii noştri suferă de forme rare de epilepsie, iar în acest fel le putem arăta că nu sunt singuri”, a declarat preşedintele Asociaţiei pentru Dravet şi alte Epilepsii Rare, Adela Chirică. Ea a precizat că şi-ar fi dorit să sărbătorească în acest an, împreună cu celelalte familii din asociaţie, includerea pe lista medicamentelor compensate a singurului tratament dedicat sindromului Dravet, Stiripentol. “Aşteptăm clarificarea situaţiei cu noua listă de medicamente compensate, pe care Stiripentol a fost propus, şi, mai ales, intrarea ei în vigoare, pentru că tratamentul îmbunătăţeşte mult calitatea vieţii pacientului cu sindrom Dravet”, a spus Chirică, adăugând că este vorba de un medicament vital pentru copiii cu acest tip de epilepsie. Ziua Internaţională a Luptei Împotriva Epilepsiei (26 martie) este denumită şi Purple Day. Culoarea mov a fost aleasă să reprezinte cauza bolnavilor de epilepsie pentru că este cea a lavandei - plantă asociată cu singurătatea şi izolarea. La nivel mondial, epilepsia - caracterizată prin convulsii repetate - afectează peste 50 de milioane de persoane, un om din o sută suferind de această boală. De epilepsie au suferit, printre alţii, Vincent van Gogh, Ceaikovski, Iulius Caesar, Napoleon Bonaparte şi Dostoievski, însă, deşi este o boală cunoscută de multă vreme, cauzele sale nu sunt nici acum ştiute pe deplin. În România sunt aproximativ 200.000 de pacienţi cu epilepsie, conform statisticilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, dar medicii cred că numărul acestora ar fi mai mare, de 300.000 până la 500.000. Între 50 şi 60 la sută dintre cazurile de epilepsie debutează înaintea vârstei de 16 ani, o criză unică, accidentală, putând să apară la cinci la sută din populaţie, susţin specialiştii. Crizele de epilepsie pot fi uneori confundate, în cazul bebeluşilor, cu convulsiile febrile, care sunt destul de frecvente şi deloc periculoase. Epilepsia se situează pe locul al doilea ca incidenţă în cadrul categoriei de boli neurologice, după migrene. Un singur cuvânt reuneşte, de fapt, câteva zeci de sindroame epileptice cu cauze, manifestări şi evoluţii diferite, unul dintre cele mai grave fiind sindromul Dravet, cunoscut şi sub numele de epilepsie ioclonică infantilă severă, care debutează în primul an de viaţă, afectează aproximativ unul din 20.000 de copii şi este incurabil. Aproximativ 40 de copii din România sunt cunoscuţi ca suferind de sindrom Dravet, însă boala este mult subdiagnosticată, din cauza lipsei de informaţii şi de fonduri pentru testare.