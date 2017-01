Ziua Internaţională a Luptei Împotriva Epilepsiei, marcată în România printr-un flashmob

19:35:20 / 07 Ianuarie 2015

medicamente epilepsie

buna seara, as vrea ca Ziua Internaţională a Luptei Împotriva Epilepsiei, marcată în România sa fie marcata printr-un interes fata de pacient si nu prin vb. multe. De ex. eu nu gasesc medicamentul topamax care mie imi este bun si inlocuitorul mine si multi altii cu care am vb. la USA cabinetului . Deci ajutor pentru mine si altii pentru topamax.