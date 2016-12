Ziua Internaţională a Mării Negre, ediţia 2009

ONG Mare Nostrum anunţă organizarea celei de-a 13-a ediţii a evenimentului “Ziua Internaţională a Mării Negre”. Evenimentul se va desfăşura în perioada 30 octombrie-1 noiembrie 2009 şi va reuni patru activităţi distincte: Licitaţia de angajamente “Piaţa de Peşte” (30 octombrie), desemnarea cîştigătorilor pentru Concursul Naţional pentru Presa Scrisă de Mediu şi Concursul Naţional de Fotografie de Mediu (31 octombrie), evenimentul în aer liber „Hai la mare, să mai faci o reciclare!” (1 noiembrie) şi activităţile de monitorizare specifice pentru Coastwatch (1-18 octombrie). Scopul organizării acestui eveniment este de a ridica gradul de conştientizare a publicului în ceea ce priveşte viitorul Mării Negre, precum şi pericolele care pîndesc ecosistemul costier. „Evenimentul din acest an are o însemnătate cu totul deosebită pentru Mare Nostrum, şi asta pentru că numărăm, în acest an, 15 ani de activitate dedicată dezvoltării durabile a zonei costiere româneşti şi 13 ani de organizare a Zilei Internaţionale a Mării Negre. De altfel, Mare Nostrum este prima organizaţie care a marcat pentru prima dată în România Ziua Internaţională a Mării Negre”, a declarat Mihaela Cândea, director executiv al Mare Nostrum.