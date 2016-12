În fiecare an, pe 7 octombrie marcăm Ziua internațională a muncii decente. Organizația Internațională a Muncii (OIM) recomandă ca munca decentă să fie în centrul acțiunilor guvernamentale pentru realizarea creșterii economiei mondiale. Sindicatele din întreaga lume sunt mobilizate pentru a marca Ziua muncii decente, sub egida sloganului ”Să punem capăt lăcomiei corporațiilor”, cu acțiuni prevăzute a se desfășura din Japonia până în Ecuador și din sudul Africii până în Rusia. Evenimente care se vor desfășura în acest an au fost deja înregistrate, din 33 de țări, pe site-ul special2015.wddw.org. Ca și în anii trecuți, o gamă largă de evenimente sunt planificate și la Bruxelles, fiind programată și o demonstrație de amploare organizată de sindicatele belgiene împotriva austerității. În același timp, sindicatele din sectorul producției, pe tot globul, sunt pregătite să desfășoare evenimente pentru a cere încetarea muncii realizate în condiții precare. Conceptul de ”muncă decentă” a fost gândit în cadrul reuniunii Organizației Internaționale a Muncii din 1999 și însumează aspirațiile oamenilor cu privire la oportunitățile pentru o muncă productivă și corect remunerată, securitatea la locul de muncă, protecția socială pentru familie, oportunitățile de dezvoltare profesională și integrare socială, libertatea de exprimare, participarea activă în luarea de decizii, egalitatea de șanse pentru bărbați și femei.

În 2008, Organizația Internațională a Muncii și Confederația Internațională a Sindicatelor (CIS) au avut inițiativa marcării acestei zile prin mobilizarea sindicatelor din întreaga lume la mitinguri și marșuri.