Ziua Internațională a Navigatorului: „Navigatorii contează “

La 25 iunie, în fiecare an, se sărbătorește Ziua Internațională a Navigatorului ("Day of the Seafarer"). Decizia de a institui 25 iunie ca Zi Internațională a Navigatorului (sau a Marinarului) a fost luată la conferința Organizației Maritime Internaționale (IMO) de la Manila (Filipine) din 2010, unde au fost adoptate revizuiri la Convenția internațională privind standardele de pregătire, certificare și efectuare a serviciului de cart (Convenția STCW) și a Codului de asociat. Potrivit site-ului Organizației Maritime Internaționale, www.imo.org, scopul sărbătoririi acestei zile este de a se recunoaște contribuția unică a marinarilor din întreaga lume la comerțul internațional pe mare, la economia mondială și la societatea civilă în ansamblu. Rezoluția Organizației Maritime Internaționale "încurajează guvernele, organizațiile de transport maritim, companiile, proprietarii de nave și toate celelalte părți interesate să promoveze în mod corespunzător Ziua navigatorului și să ia măsuri pentru a-l celebra în mod semnificativ".

Tema campaniei din 2017 este "Navigatorii contează" ("Seafarers matter"). Site-ul IMO arată că pentru anul 2017, se acordă o atenție deosebită porturilor și centrelor de navigatori pentru ca acestea să prezinte cele mai bune practici privind sprijinul și bunăstarea navigatorilor. Porturile și centrele de navigatori organizează activități speciale pentru navigatori (marinari) în ziua respectivă, cum ar fi evenimente sociale, zi publică deschisă la centrele de navigatori, Wi-Fi gratuit în port timp de o zi etc.

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A NAVIGATORULUI ESTE MARCATĂ, ÎN FIECARE AN, ȘI ÎN ROMÂNIA

Conform statisticilor Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN), prezentate la 25 iunie 2016 de către președintele SLN, Adrian Mihălcioiu, în țara noastră există 35.000 de brevete și certificate, dintre care 25.000 sunt active pe piață. Dintre aceștia, 16.000 reprezintă personal navigant de origine română care contribuie la siguranța navei, iar 9.000-10.000 sunt cei care funcționează ca personal auxiliar: cameriste, ospătari, bucătari etc. SLN are peste 6.000 de membri înregistrați, în companiile de navigație românești și cele mai mari companii de navigație din străinătate.

La nivel mondial, există aproximativ un milion și jumătate de marinari, iar vapoarele transportă 12 miliarde de tone de marfă pe an.