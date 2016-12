Ziua Internaţională a Sindromului Down (21 martie), recunoscută oficial de Naţiunile Unite în 2011, va fi marcată pentru prima dată şi în România printr-o serie de evenimente organizate de Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilităţi (CEDCD). Potrivit unui comunicat remis ieri publicităţii, CEDCD va organiza, în data de 21 martie, o masă rotundă pe tema drepturilor copiilor cu dizabilităţi intelectuale, manifestare care se va desfăşura în parteneriat cu Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, precum şi un concert extraordinar în beneficiul copiilor cu Sindrom Down din România - pe 22 martie. \"Prin aceste evenimente ne dorim să arătăm publicului larg cât de departe pot ajunge copiii cu Sindrom Down dacă au parte de servicii de asistenţă şi protecţie şi să marcăm începutul unei campanii de conştientizare a acestei problematici în România. Părinţilor din România care au copii cu Sindrom Down şi sunt lipsiţi de orice perspectivă asupra viitorului copiilor lor le oferim imaginea concretă a potenţialului pe care îl au aceşti copii. Publicului larg îi transmitem mesajul că Sindromul Down nu se ia, iar prejudecăţile pot fi depăşite. Factorilor de decizie le semnalăm potenţialul acestor copii, potenţial care se poate manifesta dacă beneficiază de o educaţie şi intervenţie bazate pe standarde individuale, evitând transformarea lor în asistaţi sociali\", a declarat preşedintele CEDCD, Mădălina Turza, potrivit comunicatului. Concertul extraordinar îl va avea ca protagonist pe Sujeet Desai, un tânăr muzician de 30 de ani din SUA, diagnosticat el însuşi cu Sindrom Down. Sujeet Desai va cânta alături de violonista Cristina Anghelescu şi Orchestra de Cameră Radio, dirijor Tiberiu Oprea, invitaţi speciali fiind actorul Valentin Teodosiu, solista Paula Seling şi BigBand Radio, sub bagheta lui Ionel Tudor. În comunicatul de presă se precizează că CEDCD îşi propune ca din fondurile strânse în urma concertului să înfiinţeze o structură de intervenţie timpurie pentru copiii cu Sindrom Down, care să îi şi ajute efectiv pe cei mici, fiind bazată pe cea mai nouă metodă de terapie la ora actuală în lume - PECS (Picture Exchance Communication System). Cei care sunt interesaţi îşi vor putea achiziţiona biletele (categoria 1 - 30 de lei, categoria a 2-a - 25 de lei, categoria a 3-a - 20 de lei) începând cu data de 8 martie.