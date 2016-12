Societatea Română de Pneumologie, prin intermediul Secţiunii de Somnologie, a celebrat, vineri, Ziua Internaţională a Somnului, ocazie cu care s-a organizat Ziua Uşilor Deschise în toate laboratoarele de somnologie din ţară, inclusiv în cele din Constanţa. Ziua Internaţională a Somnului este un eveniment anual organizat în întreaga lume de peste 5 ani. În acest an, Ziua Somnului s-a desfăşurat sub sloganul „Cine doarme bine îmbătrâneşte sănătos” şi şi-a propus să atragă atenţia asupra tulburărilor de somn înregistrate cu precădere la adulţii în vârstă. Specialiştii susţin că un somn bun este posibil la orice vârstă, iar acest lucru are o importanţă vitală pentru starea generală de sănătate. Multe din problemele legate de somn pot fi prevenite sau tratate, însă, pe plan mondial, mai puţin de o treime din cei care suferă de astfel de probleme caută ajutor specializat.

La Constanţa sunt patru asemenea laboratoare, unul fiind la Spitalul de Pneumoftiziologie din Palazu Mare. Toate laboratoarele sunt dotate cu un somnograf pentru diagnosticul Sindromului de Apnee în Somn de tip obstructiv, central şi mixt şi AutoCPAP, un aparat pentru presiune continuă pozitivă, care, prin intermediul unei măşti speciale împinge aerul şi ţine deschise căile respiratorii superioare, corectându-se apneea şi implicit sforăitul. Apneea obstructivă în somn (SAS) este o afecţiune a aparatului respirator caracterizată prin pauze respiratorii de cel puţin 10 secunde, repetate şi frecvente în timpul somnului. Se manifestă prin somnolenţă excesivă în timpul zilei, tulburări de memorie şi concentrare, depresie, oboseală cronică şi reducerea vigilenţei. Riscurile sociale şi medicale asociate cu apneea obstructivă în somn netratată sunt accidentele rutiere, accidentele profesionale şi/sau casnice, moarte subită în somn, hipoventilaţie diurnă, hipertensiune pulmonară, hipertensiune arterială sistemică sau cord pulmonar cronic.