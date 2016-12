În fiecare an, în data de 26 ianuarie, administraţiile vamale din cele 179 de state membre ale Organizaţiei Mondiale a Vămilor (OMV) sărbătoresc Ziua Internaţională a Vămii. Anul 2014 este dedicat de către OMV promovării comunicării sub sloganul „Comunicare: diseminarea informaţiei pentru o mai bună cooperare”. Membrii OMV şi partenerii lor pot astfel să-şi îmbunătăţească schimbul de informaţii şi comunicarea privind practicile şi mecanismele pe care le-au implementat în administraţiile vamale proprii, atât cu ministerele şi alte agenţii guvernamentale, cât şi cu operatorii economici şi publicul larg. OMV este singura organizaţie interguvernamentală axată exclusiv pe probleme vamale. A luat fiinţă în anul 1952, sub denumirea de Consiliul de Cooperare Vamală, şi are în prezent 179 de state membre. România a aderat la OMV în anul 1969.